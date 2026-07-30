El Niño Joya tuvo que volver a Rusia tras su frustrado fichaje en Colo Colo, luego de casi dos meses de espera y conversaciones con Blanco y Negro.

Una situación insólita se está viviendo por estos días en Colo Colo pero se le están cayendo todos los refuerzos de este mercado invierno. El último es Jordhy Thompson, que el miércoles visitó el Estadio Monumental para zanjar su regreso a Rusia.

El extremo de 21 años presionó lo más que pudo para ser opción en el Cacique, pero en Blanco y Negro no estaban dispuestos a negociar con un jugador que tenía contrato vigente en Europa.

Luego de dos meses de conversaciones, que le costaron varias multas al Niño Joya por no presentarse en el FC Orenburg, el hilo se cortó y tuvo que ceder, teniendo que regresar al gigante euroasiático.

La versión de Jordhy Thompson

Este jueves emprendió vuelo desde el Aeropuerto de Santiago, donde rompió el silencio con Radio ADN antes de subir al avión. Respecto a la conversación que tuvo ayer con Aníbal Mosa, señaló: “Eso me lo guardo para mí”.

Aunque de todas formas dejó las puertas abiertas para volver a Macul, que es su gran anhelo luego. Incluso piensa que se podría dar la opción a fin de año, pensando en la Copa Libertadores 2027.

“Siempre es una opción venir a Colo Colo, yo amo a Colo Colo. Es algo impresionante el amor que siento por Colo Colo y si es a fin de año, voy a venir de la mejor manera a aportar a Colo Colo y sino, cuando sea, cuando Dios quiera”, planteó Thompson.

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Además, el antofagastino dejó claro que está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para volver al club de sus amores: “Lo económico queda en segundo plano, a mí lo que me importa es el amor por Colo Colo”.

Finalmente se refirió al cariño que le han demostrado los hinchas albos en estas semanas que estuvo de regreso en el país. “Fui al estadio a ver a Colo Colo y la verdad que me recibieron con un cariño enorme. Espero poder algún día volver a Colo Colo, esas son mis ganas y poder demostrar la calidad de jugador que soy. Vamos a dar todo lo posible para poder llegar al albo”, concluyó.

Jordhy Thompson rompió el silencio antes de volver a Rusia. (Foto: Captura)

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