Vozinha a Colo Colo: Patricio Yáñez destapa el enojo de Fernando Ortiz con la llegada del portero

El histórico ex jugador del fútbol chileno y Colo Colo da a conocer el enojo de Fernando Ortiz con la llegada de Vozinha.

Vozinha será el primer refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre, situación que, si bien genera expectativa en los hinchas, también produce preocupación por la titularidad de Gabriel Maureira en el arco del Cacique.

Uno que conoce el paño de cerca y se pronunció al respecto fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Los chicos tienen que entender que en un equipo como Colo Colo siempre van a llegar figuras y tendrán que luchar contra esa adversidad. Acá no es un tema exclusivo de Colo Colo”.

En ese sentido, el histórico ex jugador aporta diciendo que “Yo pensé que con la no llegada de Santiago Mele, se iba a olvidar del tema y buscarían reforzar pensando en la Copa Libertadores de América”.

Al Tano Ortiz no le gustó mucho la llegada de Vozinha, según Yáñez. | Foto: Photosport

Por otro lado, Yáñez revela el sentir de Fernando Ortiz con la llegada de Vozinha: “A Ortiz no le hace ninguna gracia, no es lo que quería ni lo que él pidió. Ahora, dejó bien en claro que va a jugar quien esté mejor y le vamos a cobrar la palabra en las próximas semanas”.

“Uno no puede negar lo bien que lo hizo en el Mundial con un equipo metido atrás. Ahora habrá que verlo con un equipo que juega más adelante y no tan arropado. Es una apuesta en lo futbolístico”, remató sobre el portero caboverdiano.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Vozinha se transformó en nuevo arquero de Colo Colo y el mundo entero tiene los ojos puestos sobre el portero ideal del Mundial de Norteamérica 2026.

En síntesis

Vozinha reforzará a Colo Colo tras ser figura en el Mundial de Norteamérica 2026.

Patricio Yáñez afirmó que Fernando Ortiz no pidió el fichaje del portero caboverdiano.

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