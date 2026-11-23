Uno de los volantes de Colo Colo podría hacer sus maletas y partir a Norteamérica para la temporada 2027.

En Colo Colo siguen celebrando la obtención de la estrella 35 tras golear por 3-0 a Universidad Católica en el clásico, donde el domingo se vivió una verdadera fiesta en el Estadio Monumental.

Este fue el primer partido de los albos tras la renovación del entrenador Fernando Ortiz y ahora comenzarán a revisar los contratos de los jugadores que terminan en diciembre.

En medio de todo esto, apareció la posibilidad de venta de una de las figuras del plantel albo, quien habría despertado interés en la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX de México.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, se trata del volante Tomás Alarcón, que hace poco extendió su vínculo de forma automática con Colo Colo por todo el 2027, al cumplir los minutos acordados esta temporada.

Es más, ya habría llegado una propuesta por el rancagüino, quien podría volver a salir de Chile tras su etapa en España entre 2021 y 2024.

“El jugador está recibiendo propuestas de la liga de la MLS y del fútbol mexicano. Hay una intención y una propuesta interesante para que el jugador pueda dejar el Estadio Monumental”, dio a conocer el reportero albo.

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Si bien todavía no se saben los nombres de los clubes que andan siguiendo sus pasos, en Blanco y Negro no verían con malos ojos una venta del mediocampista de 27 años.

Tomás Alarcón es seguido desde Norteamérica.

El rendimiento de Tomás Alarcón en Colo Colo

Cabe recordar que Alarcón fue clave en la primera rueda de la Liga de Primera 2026, pero su rendimiento fue decayendo en el segundo semestre, hasta que perdió la titularidad.

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En la presente campaña lleva 40 partidos disputados, con dos goles y cuatro asistencias en sus registros personales.