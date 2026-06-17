El próximo fin de semana se disputará el Superclásico en la Liga Femenina, donde Colo Colo será local ante la U en el Estadio Monumental.

En Colo Colo quieren recuperar una marca que tenían hasta hace algunas semanas respecto a la asistencia en el fútbol femenino, la que les fue arrebatada por la Selección Chilena.

Aquello ocurrió el pasado 5 de junio en la derrota de Chile ante Ecuador en el Estadio Nacional, donde asistieron 22 mil espectadores para ver la derrota de La Roja Femenina y, a la postre, la eliminación para el Mundial de Brasil 2027.

Mientras que las albas tenían un récord desde 2023, cuando llevaron 19.966 hinchas al Superclásico contra Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Ante aquello, en el Cacique quieren repetir la hazaña en el próximo choque con las azules, que está a la vuelta de la esquina.

Según información de Dale Albo, Colo Colo solicitó un aforo de 25 mil personas para el Superclásico de este domingo en Macul, el que fue aprobado por las autoridades.

La marca que deben superar los simpatizantes colocolinos es de 22.052 espectadores, por lo que tienen un margen para poder pasar este número.

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La Selección Chilena tiene el récord de público en el fútbol femenino. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico femenino?

El Superclásico del fútbol femenino entre Colo Colo y la U se disputará el domingo 21 de junio a las 16:00 horas en el Monumental, válido por la fecha 13 de la Liga Femenina 2026.

En este partido se verán las caras las líderes del torneo y sus escoltas, pues las albas tienen 31 puntos y las azules 29 unidades.

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En síntesis