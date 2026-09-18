El intérprete fue el atacante Leandro Hernández, acompañado de Iván Román y Diego Ulloa en la composición.

En medio de las celebraciones de Fiestas Patrias en nuestro país, en Colo Colo no quisieron quedar al margen y subieron contenido a sus redes sociales con algunos desafíos dieciocheros entre el primer equipo, el fútbol femeino y los juveniles.

Una de las pruebas era la competencia de payas, donde los canteranos se lucieron con un rápido verso: “Yo brindo por el albo, brindo por la Libertadores, brindo porque este año vamos a salir campeones”.

En respuesta de aquello, los representantes del primer equipo tiraron toda la carne a la parrilla, donde el joven atacante Leandro Hernández fue el intérprete acompañado en la composición del defensa Iván Román y el lateral Diego Ulloa.

La pieza fue una bomba dirigida a su clásico rival, Universidad de Chile. Pues apuntaron a la extinta Copa Gato, que consiguieron los azules en varias oportunidades, sacando a relucir una vez más la histórica Copa Libertadores que obtuvo el Cacique en 1991, siendo hasta el día de hoy el único equipo chileno en tenerla en sus vitrinas.

“Aro, aro, aro, dijo un jugador levantando la copa con honores, unos levantan la Copa Gato y nosotros la Libertadores”, lanzó el Chino Hernández.

Las albas tampoco se quedaron abajo y por medio de Michelle Acevedo hicieron la collera: “Brindo por la chicha, brindo por la empanada, brino porque el Colo gane en todas las hueás”.

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Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que por estos días los jugadores de Colo Colo tienen libre y recién el domingo volverán a los entrenamientos, para afrontar la llave de octavos de final de Copa Chile contra Audax Italiano.

En síntesis

Leandro Hernández cantó una paya comparando la Copa Gato con la Libertadores.

cantó una paya comparando la Copa Gato con la Libertadores. Colo Colo obtuvo la histórica Copa Libertadores de América en el año 1991.

obtuvo la histórica Copa Libertadores de América en el año 1991. El domingo regresan a entrenar para enfrentar a Audax Italiano por Copa Chile.