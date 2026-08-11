Coke Hevia advierte sobre esta figura de Colo Colo: “Está para ser seleccionado chileno”

El comunicador llenó de elogios a Jonathan Villagra y lo postuló para representar a La Roja a nivel adulto. Le tiene fe.

Colo Colo se mantiene en la cima de la categoría de honor y por ello Jorge “Coke” Hevia no titubea. ¿Qué pasó? El periodista alzó la voz y pidió a un jugador clave del elenco albo en la Selección Chilena.

En los micrófonos del podcast De Buena Fuente de DLT Sports, el comunicador abordó el caso Jonathan Villagra. Para él, no hay duda alguna de que el defensor central tiene las capacidades para representar al país.

A su vez, aludió directamente al recambio generacional y analizó cómo está conformada la retaguardia nacional en este momento. El panorama no es alentador y el futbolista de 25 años puede irrumpir con fuerza.

“Está para ser seleccionado chileno y no vaya a ser que en diciembre se largue. Tienes el problema del pasaporte y que en diciembre no vienen a buscar tantos jugadores al continente, pero está en un excelente nivel”, comenzó indicando.

Luego, agregó: “Tienes a (Benjamín) Kuscevic que viene siendo titular, (Francisco) Sierralta no juega, (Guillermo) Maripán juega pero tiene edad border. Y (Iván) Román, que no sabemos qué va a pasar en Colo Colo”.

Coke Hevia quiere a Jonathan Villagra en la Selección Chilena: brilla en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Jonathan Villagra la rompe en Colo Colo

Finalmente, Coke Hevia profundizó en su reflexión y llamó a Nicolás Córdova a considerar a la figura del conjunto de Macul. Durante esta campaña, ha disputado una totalidad de 25 compromisos.

“¿Qué hay que hacer? Mete una rotación más, Jonathan Villagra tiene que estar. No jugar, ser titular y capitán, no. Tiene que estar“, cerró.