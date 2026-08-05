El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera dejó este importante mensaje por esta decisión de mercado.

Universidad de Chile en las últimas horas ha hecho noticia dentro del mercado de pases, en donde los ‘Azules’ tendrían todo listo para poder sumar a un nuevo portero y se trata del colombiano Jordan García, quien en los próximos días arribará a Chile, para concretar su arribo a la U.

Sobre lo que fue esta decisión, el ídolo azul, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports por la llegada de este nuevo portero en la Universidad de Chile, el que catalogó como un fichaje innecesario en este mercado.

“Para mí absolutamente innecesario (el fichaje), no es que Castellón la haya descosido, solamente porque teniendo un arquero que fue muchas veces seleccionado (Toselli), nunca tuvo una oportunidad con Gago”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el ‘Samurai’ siente que Cristopher Toselli es un jugador que podía tener muchos más minutos de los que ha tenido en su paso por la Universidad de Chile, ya que cada vez que vio acción, rindió de muy buena manera.

Herrera le prestó el ropero completo a Toselli | FOTO: Photosport

“Si yo estoy buscando un arquero, por último dale la oportunidad al segundo, que algún currículum tiene. Aparte cuando jugó, siempre rindió, eso me causó extrañeza”, remarca.

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Concluyendo, Herrera mostró su completa disconformidad por lo que significa este duro golpe para Cristopher Toselli, quien con la llegada de Jordan García, parece hipotecar en gran parte en lo que es la lucha por el arco del ‘Romántico Viajero’.

“Ya se nota que no lo quieren, se nota y no solo el técnico, sino que la Gerencia Técnica tampoco”, cerró.

En Síntesis

Jordan García arribará a Chile para convertirse en nuevo portero de Universidad de Chile.

arribará a Chile para convertirse en nuevo portero de Universidad de Chile. Johnny Herrera criticó el fichaje de Jordan García en TNT Sports por considerarlo innecesario.

criticó el fichaje de Jordan García en TNT Sports por considerarlo innecesario. Cristopher Toselli perdería terreno en la lucha por la titularidad en el arco azul.