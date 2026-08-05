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Johnny Herrera arremete contra esta decisión de la Universidad de Chile: “Absolutamente innecesario”

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera dejó este importante mensaje por esta decisión de mercado.

Johnny Herrera cuestiona esta decisión en la Universidad de Chile
© CapturaJohnny Herrera cuestiona esta decisión en la Universidad de Chile

Universidad de Chile en las últimas horas ha hecho noticia dentro del mercado de pases, en donde los ‘Azules’ tendrían todo listo para poder sumar a un nuevo portero y se trata del colombiano Jordan García, quien en los próximos días arribará a Chile, para concretar su arribo a la U.

Sobre lo que fue esta decisión, el ídolo azul, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports por la llegada de este nuevo portero en la Universidad de Chile, el que catalogó como un fichaje innecesario en este mercado.

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“Para mí absolutamente innecesario (el fichaje), no es que Castellón la haya descosido, solamente porque teniendo un arquero que fue muchas veces seleccionado (Toselli), nunca tuvo una oportunidad con Gago”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el ‘Samurai’ siente que Cristopher Toselli es un jugador que podía tener muchos más minutos de los que ha tenido en su paso por la Universidad de Chile, ya que cada vez que vio acción, rindió de muy buena manera.

Herrera le prestó el ropero completo a Toselli | FOTO: Photosport

Herrera le prestó el ropero completo a Toselli | FOTO: Photosport

Si yo estoy buscando un arquero, por último dale la oportunidad al segundo, que algún currículum tiene. Aparte cuando jugó, siempre rindió, eso me causó extrañeza”, remarca.

Concluyendo, Herrera mostró su completa disconformidad por lo que significa este duro golpe para Cristopher Toselli, quien con la llegada de Jordan García, parece hipotecar en gran parte en lo que es la lucha por el arco del ‘Romántico Viajero’.

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Ya se nota que no lo quieren, se nota y no solo el técnico, sino que la Gerencia Técnica tampoco”, cerró.

En Síntesis

  • Jordan García arribará a Chile para convertirse en nuevo portero de Universidad de Chile.
  • Johnny Herrera criticó el fichaje de Jordan García en TNT Sports por considerarlo innecesario.
  • Cristopher Toselli perdería terreno en la lucha por la titularidad en el arco azul.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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