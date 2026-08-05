El periodista Manuel de Tezanos salió a defender con todo a este jugador de la U. de Chile.

Universidad de Chile sumó su tercer triunfo consecutivo dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Gago vencieron por 2-0 a Huachipato en el Estadio Nacional, sumando tres puntos cruciales en su lucha por ir a competencias internacionales en el 2027.

Tras lo que es el presente de los ‘Azules’, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para hablar particularmente de lo que es la situación de Gabriel Castellón, quien parece no tener el respaldo de los hinchas, a pesar de ser uno de los mejores porteros del torneo.

“Castellón es muy resistido por ciertas personas emblemáticas, pero yo creo que es un arquero correcto para la U”, parte señalando de Tezanos.

Agregando a sus dichos, el comunicador siente que Gabriel Castellón ha cumplido un rol más que correcto desde su llegada a la Universidad de Chile y que es injustamente ninguneado, declarando que solo le cuentan las malas al portero nacional.

Castellón es protegido por De Tezanos | Foto: Photosport

“Castellón de repente tiene salvadas de partido, le cuentan solo las malas nomás a Castellón y es el mejor arquero del campeonato”, remarca.

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Finalmente, de Tezanos siente que todas las críticas que recibe Gabriel Castellón pasan por no tener una ‘buena prensa’ y no contar mucho con la aprobación de los hinchas, quienes cuestionan el rendimiento del arquero, a pesar de ser el golero del equipo que menos goles ha recibido en la temporada.

“Yo creo que no tiene buena prensa. Yo no digo que sea Courtois, pero mal arquero no es”, cerró.

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