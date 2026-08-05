En Blanco y Negro se encendieron las alarmas y apurarán las negociaciones para asegurar la continuidad del director técnico argentino.

En medio de toda la algarabía que hay en Colo Colo por la llegada de Vozinha como el gran fichaje para el segundo semestre, ahora siguen las negociaciones para intentar sumar otro refuerzo y también asegurar la continuidad del entrenador Fernando Ortiz.

Esto porque en las últimas horas se encendieron las alarmas en el Estadio Monumental, por un supuesto contacto de Tigres UANL con el técnico argentino, buscando sus servicios tras la salida de Guido Pizarro.

El equipo mexicano estaría siguiendo los pasos del Tano Ortiz que tiene como líder indiscutido al Cacique en la Liga de Primera 2026, con 12 puntos de ventaja cuando restan 13 fechas para el final.

Cabe recordar que el estratega de 48 años venía del mercado azteca, donde dirigió al América (2022-2023), Monterrey (2023-2024) y Santos Laguna (2025).

Tigres le hizo cambio de luces a Fernando Ortiz. (Foto: Azael Rodriguez/Getty Images)

El plan de emergencia de Colo Colo

Si bien en Colo Colo confían que el DT no romperá su contrato, que tiene validez hasta diciembre, pues desea ser campeón por primera vez en su carrera al mando de los albos, de todos modos quieren tomar resguardos y asegurar la continuidad de Ortiz.

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Así lo dio a conocer este miércoles el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien informó que Blanco y Negro buscará renovar el vínculo con Fernando Ortiz al cierre del libro de pases de la ventana invernal, que es la próxima semana.

Además, el reportero agregó que hasta el momento no le ha llegado ninguna oferta formal al trasandino desde Tigres.

Con esto, la idea es extender la estadía del cordobés por todo el 2027, pensando en la inminente clasificación a Copa Libertadores.

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En síntesis