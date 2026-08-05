Unión San Felipe vs. Universidad de Chile: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Chile

Unión San Felipe y Univerisdad de Chile se verán las caras hoy por un duelo crucial en la Copa Chile.

Unión San Felipe y Universidad de Chile se enfrentan en esta jornada en un duelo crucial dentro de la Copa Chile, en lo que es la última fecha dentro del Grupo D en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

El conjunto de la Liga de Ascenso llega a este partido con la gran necesidad de sumar un triunfo para soñar con la clasificación a la fase final de la competición, en la que debe golear a la U o esperar que Unión La Calera no le gane a Santiago Wanderers.

Por otra parte, Universidad de Chile depende de sí misma para poder avanzar a la próxima fase y como líder del grupo, en la que con un empate o una victoria, podría conseguir aquello.

Ambos equipos ya se han visto las caras dentro de esta Copa Chile, en donde los ‘Azules’ vencieron al ‘Uní Uní’ por 2-0 en el Estadio Nacional con los goles de Juan Martín Lucero y Agustín Arce.

San Felipe y la U se enfrentarán en Copa Chile | Foto: Photosport

¿Cuándo y a qué hora juega Unión San Felipe vs. Universidad de Chile?

Unión San Felipe y Universidad de Chile se enfrentarán este miércoles 5 de agosto a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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¿Dónde ver el Unión San Felipe vs Univesidad de Chile?

Unión San Felipe y Universidad de Chile será transmitido por la señal de TNT Sports Premium y de forma online y streaming, será por a través de TNT Sports por HBO MAX.