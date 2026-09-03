Según dio a conocer La Tercera, en Colo Colo solicitaron un oficio por lo sucedido con un jugador de Universidad de Chile.

En Colo Colo sufrieron una dura derrota en el Tribunal de Disciplina tras la denuncia de Universidad de Chile contra el futbolista Javier Correa, por los gestos obscenos que realizó en el último Superclásico.

El delantero argentino se pasó de revoluciones en los festejos por el triunfo de 2-1 el pasado 23 de agosto en el Estadio Nacional, donde convirtió el gol de la victoriaa alba.

Si bien lo que hizo terminado el partido no fue incluido en el informe del árbitro Juan Lara, la U se basó en las imágenes de TNT Sports para denunciar lo ocurrido, acusando que el cordobés apuntó a los hinchas azules al momento de realizar un gesto con sus brazos acompañado de un movimiento de pelvis.

El pasado martes el propio Correa contó su versión a la Primera Sala del Tribunal, donde recibió dos partidos de suspensión, pese a los esfuerzos que hizo la defensa de Colo Colo para contrarrestar las tres fechas que había pedido el elenco estudiantil.

El jugador de la U que fue apuntado por Colo Colo

Entre los argumentos que llevaron los abogados de Blanco y Negro, iba incluido lo ocurrido con el puntero Maximiliano Guerrero de la U en junio del año pasado, cuando fue expulsado en un partido contra Coquimbo Unido y realizó gestos similares o peores que los de Correa. Pero en aquella ocasión solo recibió una fecha de castigo por la tarjeta roja.

Según dio a conocer este jueves La Tercera, desde Colo Colo solicitaron “varios puntos que acusan que no fueron atendidos”. Entre ellos, “en la contestación a la denuncia le pidieron al Tribunal que oficiara a la Comisión de Árbitros de la ANFP para conocer cuáles fueron los criterios técnicos y reglamentarios para no denunciar a Maxi Guerrero, considerando que en su momento por realizar un gesto similar al de Correa a la barra de Coquimbo”.

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Maximiliano Guerrero no recibió castigo por estos gestos en junio del 2025. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Pero eso no fue todo, ya que desde el Estadio Monumental habrían solicitado que se inhabilitara a Carlos Aravena como miembro del Tribunal de Disciplina en este caso, considerando su pasado como abogado de la U, consignaron en el medio antes citado. Esto tampoco fue favorable al cuadro popular.

En síntesis

Javier Correa recibió dos fechas de suspensión por sus gestos en el Superclásico.

recibió dos fechas de suspensión por sus gestos en el Superclásico. Maximiliano Guerrero recibió una fecha de castigo por gestos similares contra Coquimbo Unido.

recibió una fecha de castigo por gestos similares contra Coquimbo Unido. Carlos Aravena fue objetado por Colo Colo por su pasado como abogado de la U.