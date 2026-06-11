La cúpula de Blanco y Negro tiene en carpeta a Jean Meneses. La figura de Deportes Limache seduce en el Estadio Monumental.

Colo Colo se lanzó en la búsqueda de refuerzos en el mercado de fichajes. En dicha labor, el conjunto de Macul tiene un nombre en la mira para el segundo semestre. ¿De quién se trata?

Según detalló el periodista Cristián Alvarado a través de su cuenta de X, ese es el caso de Jean Meneses. El futbolista de 33 años es la nueva obsesión para el cuadro popular.

Si bien no hay una propuesta sobre la mesa a Deportes Limache (club dueño de su pase), esta puede llegar en los próximos días. Así lo afirmó el comunicador mencionado.

“Jean Meneses podría convertirse en jugador de Colo Colo. El interés es concreto desde el Monumental para reforzar el puesto de extremo izquierdo“, comenzó señalando.

Sobre la misma línea del otrora seleccionado chileno, el reportero especializado en Colo Colo agregó: “Los próximos días serán claves para avanzar en las negociaciones“.

Jean Meneses está en la mira de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo va a la carga por Jean Meneses

A su vez, Cristián Alvarado explicó el proceder de la cúpula de Blanco y Negro. En Radio ADN, entregó los pormenores del deseo albo de contar con una de las figuras del fútbol chileno.

“Se suma la posibilidad cierta, concreta. La claúsula que opera para un equipo del exterior son 250 mil dólares, es ahí donde Colo Colo se quiere agarrar. Es un monto totalmente alcanzable”, comentó.

En resumen:

Colo Colo busca fichar al extremo izquierdo Jean Meneses para el segundo semestre.

busca fichar al extremo izquierdo Jean Meneses para el segundo semestre. El delantero Jean Meneses , de 33 años, es el actual jugador de Deportes Limache.

, de 33 años, es el actual jugador de Deportes Limache. La cláusula de salida internacional del futbolista chileno asciende a los 250 mil dólares.