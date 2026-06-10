Sin espacio en Colo Colo: Marcos Bolados aparece en la órbita de este club del fútbol chileno

La falta de continuidad de Marcos Bolados en el Colo Colo abriría la puerta a una salida en este mercado de fichajes.

Colo Colo ya comenzó a delinear su plantel de cara al segundo semestre de la temporada 2026. Mientras el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz evalúa posibles incorporaciones, también aparecen futbolistas que podrían adelantar su salida debido a la falta de continuidad en el Estadio Monumental.

Uno de los nombres que vive una situación compleja es el de Marcos Bolados. El delantero de 30 años no ha logrado sumar minutos oficiales durante la presente campaña, principalmente por una sensible lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas y relegado en la consideración del entrenador albo.

En ese escenario, desde distintos clubes del fútbol chileno comenzaron a monitorear su situación, atentos a una eventual oportunidad de mercado.

Marcos Bolados tiene contrato hasta diciembre de la presente temporada en los albos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Deportes La Serena mira de reojo a Marcos Bolados

Uno de los equipos que aparece con mayor interés sería Deportes La Serena, que buscaría reforzar su plantel para afrontar de la mejor manera la segunda parte del año.

Según información del medio partidario Ciudad Granate, el cuadro que dirige Felipe Gutiérrez tendría en carpeta al oriundo de Antofagasta como posible incorporación.

Publicidad

“El extremo de 30 años (representado por Vibra), no ha sumado minutos en Colo Colo esta temporada por una lesión y no está considerado por Fernando Ortiz, lo que facilitaría su llegada al granate”, expresaron.

De concretarse la operación, Bolados encontraría en la Cuarta Región la posibilidad de relanzar una carrera que supo tener momentos importantes tanto en el Cacique que lo llevaron a estar en la Selección Chilena.

Las próximos días serán claves para definir si el atacante cambia Macul por La Portada en busca del protagonismo que hoy parece lejano en el Popular.

Publicidad

En resumen…