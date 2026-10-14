Esta semana debuta el Cacique en la Copa Libertadores Femenina, donde es parte del Grupo A junto a Corinthians, Independiente Santa Fe y Caracas.

Esta semana arranca la Copa Libertadores Femenina 2026 y Colo Colo es uno de los protagonistas y favoritos para llegar a instancias finales, pues las tetracampeonas del fútbol chileno quedaron cuartas en las edición anterior.

Las albas serán parte del Grupo A junto al campeón defensor Corinthians, Independiente Santa Fe y Caracas FC, dondesu debut será contra las brasileñas.

El estreno de las dirigas por Tatiele Silveira será este jueves 15 de octubre a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

Cabe recordar que el país de la mitad del mundo es el anfitrión de esta edición de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa entre el jueves 15 y el sábado 31 de octubre.

La buena noticia para las y los hinchas colocolinos, es que el debut del Cacique se podrá ver por televisión abierta y de forma gratuita en algunas plataformas.

Los partidos de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

Jueves 15 de octubre: Colo Colo vs. Corinthians – 17:00 horas – Quito

Domingo 18 de octubre: Colo Colo vs. Santa Fe – 17:00 horas – Quito

Miércoles 21 de ocrubre: Colo Colo vs. Caracas – 17:00 horas – Quito

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¿Quién transmite los partidos de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina?

El debut de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido en vivo por la señal abierta de Chilevisión. También se podrá ver por las plataformas digitales del mismo canal.