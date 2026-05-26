El Cacique juega un partido decisivo en la Copa Libertadores de Futsal ante el Club Lyon de Cali de Colombia, por el Grupo C.

Este martes Colo Colo tiene un partido decisivo en la Copa Libertadores de Futsal, donde enfrenta al Club Lyon de Cali de Colombia por la última fecha del Grupo C, en el certamen que se está llevando a cabo en Brasil.

El Cacique viene de vencer a Cerro Porteño por 5-1, aunque en la primera jornada cayó por 7-2 frente a Nacional de Montevideo.

Por ello que es un partido clave frente a los cafetaleros, pues hasta la antesala de este partido final los cuatro equipos llegaban empatados en tres puntos.

Auque el equipo paraguayo aseguró su pase a la siguiente fase, luego de vencer por 2-1 a los uruguayos en la previa.

Cabe recordar que la rama de futsal de los albos está bajo el alero del Club Social y Deportivo Colo Colo, a diferencia del resto del fútbol profesional que es administardo por Blanco y Negro.

El cuadro popular clasificó a esta Copa Libertadores tras ganar la Supercopa Futsal en 2025 frente a Punta Arenas.

Publicidad

El partido entre Colo Colo y Lyon de Cali se disputa este martes 26 de mayo desde las 11:00 horas de Chile y es transmitido EN VIVO por el canal de YouTube de la Libertadores.

Mira el partido a continuación:

En síntesis