¿La U o la UC? Claudio Borghi revela dónde recibe más insultos y revive tenso episodio: “Me dijo…”

El exentrenador de Colo Colo y La Roja recordó una incómoda situación vivida durante una transmisión y comparó el trato de los hinchas de distintos clubes.

Claudio Borghi es una de las figuras más recordadas del fútbol chileno, tanto por su paso como exitoso paso como entrenador de Colo Colo como por su constante presencia en medios deportivos, donde suele dejar opiniones sin filtro sobre el presente del fútbol nacional

El exfutbolista y técnico argentino se ha convertido en un personaje muy cercano al medio local, aunque no exento de polémicas o reacciones divididas.

Con el paso del tiempo, el “Bichi” ha mantenido una relación cercana con los hinchas de distintos clubes, aunque también ha reconocido que no siempre el trato ha sido el mismo en cada contexto.

Borghi recuerda anécdotas de su paso por Chile | FOTO: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Borghi pone en la balanza a la U y la UC

En ese escenario, en una entrevista con AS Chile y el Sifup, el exseleccionador de La Roja abordó directamente cómo ha sido su experiencia con los hinchas de Universidad de Chile y Universidad Católica.

“De la gente de la U no recibo insultos y eso me llama la atención. No es que ‘indio tal por cual’”, comentó Borghi.

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Sin embargo, el campeón del Mundo con Argentina aseguró que su experiencia no es la misma con los hinchas cruzados. “Católica es donde peor lo paso a veces”, señaló.

En esa misma línea, recordó un episodio específico ocurrido en una transmisión televisiva, el cual lo dejó sorprendido por la intensidad de los insultos. “Una vez, hace varios años, me quedé helado porque llego temprano a las transmisiones y había dos señoras y una me empezó a decir ‘usted es un conch…’”, relató.

Claudio Borghi, Claudio Palma y Aldo Schiappacasse en plena transmisión en el viejo San Carlos de Apoquindo | FOTO: Andres Pina/Photosport

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Borghi agregó que la situación escaló rápidamente sin una razón aparente, lo que lo llevó a intentar poner límites. “Me lo dijo tres veces. Yo la miraba y me dije ‘no le faltes el respeto’ hasta que en la cuarta vez le digo ‘señora, si usted sigue, voy a responder’. Pero de la nada”, explicó.

Finalmente, el exentrenador cerró reflexionando sobre su imagen pública y cómo esto puede influir en el trato que recibe.

“No sé si no le gustaba Colo Colo o los argentinos. Solamente empezó a insultarme… Tengo una forma de ser en la que parezco faltarle el respeto a la gente, pero no soy capaz de hacerlo”, sentenció.

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En resumen…

Claudio Borghi, exfutbolista y entrenador argentino con paso por Colo Colo y la selección chilena, entregó su visión sobre el trato que recibe de los hinchas en Chile.