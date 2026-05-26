La antigua promesa de Fernando Cornejo que reflota ante el posible interés de Colo Colo: “Nunca…”

El mediocampista comenzó a sonar como opción para Colo Colo, pero antiguas declaraciones suyas encendieron rápidamente el debate entre los hinchas.

Colo Colo ya comienza a mover piezas pensando en el próximo mercado de fichajes, en medio de una temporada donde el equipo albo busca potenciar su plantel para seguir peleando por el liderato de la Liga de Primera 2026.

Uno de los nombres que comenzó a aparecer en la órbita del Cacique es el de Fernando Cornejo, mediocampista que actualmente milita en Liga Deportiva Universitaria de Quito y que asoma como una alternativa interesante para reforzar la zona media del equipo.

Sin embargo, mientras crecen los rumores sobre un posible interés albo, en redes sociales y entre los hinchas reflotaron antiguas declaraciones del ex Universidad de Chile que hoy generan fuerte repercusión.

Cornejo y la promesa que complica su posible llegada al Cacique

Cuando corría el año 2017, el formado en Cobreloa fue consultado en el programa radial En la Línea sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Popular, instancia donde respondió de manera tajante recordando una promesa familiar ligada a su difunto padre Fernando Cornejo, histórico capitán del cuadro loíno.

“Le prometí que nunca me iba a ir a Colo Colo. A él nunca le gustó Colo Colo, siempre tuvo peleas con los jugadores de ese equipo. No sé si en buena o mala”, confesó en dicho el volante de 30 años.

Fernando Cornejo disputó 37 partidos con la camiseta de Cobreloa | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

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Pero eso no fue todo, ya que además reveló la presión que existe dentro de su entorno familiar respecto a una eventual llegada al Estadio Monumental. “Hasta mi familia me dice: ‘Si te vas a Colo Colo, te desterramos’”, comentó.

Fernando Cornejo vistiendo la camiseta de la U, archirrival del Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

Finalmente, Cornejo cerró reafirmando la promesa que le hizo a su padre y dejando clara su postura sobre el tema. “Ahí fue la promesa que le hice a él y la seguiré cumpliendo”, sentenció.

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En resumen…