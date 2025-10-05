Este lunes Colo Colo disputará su segundo partido en la Copa Libertadores Femenina 2025, donde el viernes arrancó con el pie derecho en el Grupo C al vencer por 2-0 a Olimpia de Paraguay.

Ahora las tricampeonas del fútbol chileno se verán las caras con Sao Paulo de Brasil, en el torneo sudamericano que se está disputando en Argentina, específicamente en el Gran Buenos Aires.

Las albas vienen de vencer a las paraguayas con un doblete de Mary Valencia, quien en la previa adelantó el choque que se viene contra las brasileñas: “Sao Paulo es un equipo difícil, pero nosotroas también estamos preparadas para eso”.

Cabe destacar que el conjunto Tricolor también viene de un triunfo en su debut y por el mismo marcador, ya que se impuso por 2-0 a San Lorenzo de Almagro.

Por lo tanto, en este duelo se podría definir al primer equipo clasificado de este grupo a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025, ronda a la que Colo Colo no accede desde 2023.

(Foto: @ColoColoFem)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Sao Paulo?

El partido entre Colo Colo y Sao Paulo, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, se disputará este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

¿Dónde ver este partido de la Copa Libertadores Femenina?

Este partido entre Colo Colo y Sao Paulo, así como toda la participación de las albas, se podrá ver en directo y de forma gratuita a través del canal Chilevisión Deportes en la plataforma Pluto TV.