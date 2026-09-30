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Copa Chile

¿Colo Colo vuelve a salir del Monumental? El Cacique confirma en qué estadio recibirá a Deportes Puerto Montt

En Colo Colo confirmaron el estadio donde jugarán la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile contra Deportes Puerto Montt.

29/09/2026 Futbol, Deportes Puerto Montt vs Colo Colo. Cuartos de Final Copa Chile 2026. El jugador de Colo Colo Alvaro Madrid es fotografiado durante el partido de ida de la Copa Chile contra Deportes Puerto Montt disputado en el estadio Bicentenario Chinquihue en la ciudad de Puerto Montt. Nicolas Klein/Photosport September 29, 2026 Football: Deportes Puerto Montt vs. Colo-Colo. 2026 Copa Chile Quarter-finals. Colo-Colo player Alvaro Madrid is photographed during the first leg of the Copa Chile match against Deportes Puerto Montt, played at the Bicentenario Chinquihue Stadium in the city of Puerto Montt. Nicolas Klein/Photosport
© NICOLAS KLEIN/PHOTOSPORT29/09/2026 Futbol, Deportes Puerto Montt vs Colo Colo. Cuartos de Final Copa Chile 2026. El jugador de Colo Colo Alvaro Madrid es fotografiado durante el partido de ida de la Copa Chile contra Deportes Puerto Montt disputado en el estadio Bicentenario Chinquihue en la ciudad de Puerto Montt. Nicolas Klein/Photosport September 29, 2026 Football: Deportes Puerto Montt vs. Colo-Colo. 2026 Copa Chile Quarter-finals. Colo-Colo player Alvaro Madrid is photographed during the first leg of the Copa Chile match against Deportes Puerto Montt, played at the Bicentenario Chinquihue Stadium in the city of Puerto Montt. Nicolas Klein/Photosport

Este miércoles Colo Colo zanjó las dudas y tomó una decisión final respecto al estadio para el partido de vuelta contra Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

En Macul no estaban seguros del estado de la cancha del Estadio Monumental tras el concierto de Romeo Santos y Prince Royce del pasado 20 de septiembre, por lo que reservaron en paralelo el Estadio El Teniente de Rancagua.

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Pero la decisión definitiva dependía de la inspección que se realizaría al mediodía al terreno de juego de La Ruca, de la que fue parte el propio entrenador Fernando Ortiz, el gerente deportivo Daniel Morón y los cancheros.

Tras la revisión, con foco en el sector norte de la cancha donde se armó el escenario, desde Blanco y Negro confirmaron que el Cacique podrá recibir a los ‘Hijos del Temporal’ en Pedrero.

Así lo dieron a conocer en una publicación de redes sociales, en la que informaron que a partir de este mismo miércoles desde las 14:00 horas comenzó el canje de entradas. Mientras que el jueves a las 21:00 horas se abrirá la venta al público general.

¿Cuándo y dónde es la revancha de Colo Colo vs. Puerto Montt?

Con esto, se confirma que Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. En la ida el Cacique se impuso por 1-0 en Chinquihue.

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En síntesis

  • Colo Colo jugará la revancha el martes 6 de octubre a las 20:30 horas.
  • El encuentro de Copa Chile se confirmó en el Estadio Monumental.
  • El DT Fernando Ortiz aprobó la cancha tras la inspección en Macul.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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