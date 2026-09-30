En Colo Colo confirmaron el estadio donde jugarán la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile contra Deportes Puerto Montt.

Este miércoles Colo Colo zanjó las dudas y tomó una decisión final respecto al estadio para el partido de vuelta contra Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

En Macul no estaban seguros del estado de la cancha del Estadio Monumental tras el concierto de Romeo Santos y Prince Royce del pasado 20 de septiembre, por lo que reservaron en paralelo el Estadio El Teniente de Rancagua.

Pero la decisión definitiva dependía de la inspección que se realizaría al mediodía al terreno de juego de La Ruca, de la que fue parte el propio entrenador Fernando Ortiz, el gerente deportivo Daniel Morón y los cancheros.

Tras la revisión, con foco en el sector norte de la cancha donde se armó el escenario, desde Blanco y Negro confirmaron que el Cacique podrá recibir a los ‘Hijos del Temporal’ en Pedrero.

Así lo dieron a conocer en una publicación de redes sociales, en la que informaron que a partir de este mismo miércoles desde las 14:00 horas comenzó el canje de entradas. Mientras que el jueves a las 21:00 horas se abrirá la venta al público general.

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¿Cuándo y dónde es la revancha de Colo Colo vs. Puerto Montt?

Con esto, se confirma que Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. En la ida el Cacique se impuso por 1-0 en Chinquihue.

En síntesis