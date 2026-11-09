Desde México aseguran que uno de los grandes de la Liga MX sigue muy de cerca a un campeón titular con Colo Colo.

Apenas horas después de conquistar la estrella 35 con Colo Colo, uno de los pilares del equipo de Fernando Ortiz, apareció en la carpeta de uno de los grandes de la liga mexicana. Se trata de Víctor Felipe Méndez, quien estaría siendo observado muy de cerca por un poderoso club del continente como posible refuerzo para la próxima temporada.

La información fue difundida desde México, donde aseguran que el América ya observa al volante de 27 años para fortalecer su mediocampo de cara al 2027. El exjugador de Unión Española ha ganado protagonismo en el Cacique y su rendimiento en el fútbol chileno habría despertado el interés de otros equipos de la Liga MX.

“América tendría en la mira a su primer refuerzo extranjero para 2027: Víctor Felipe Méndez de Colo-Colo. El chileno de 27 años puede jugar como mediocentro o pivote. Está brillando con el Tano Ortiz y tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre 2027. Su carta está tasada en apenas 1.7 millones de dólares (Transfermarkt). Méndez suena interés de otros clubes de Liga MX”, señala el reporte.

El contrato de VF Méndez y los movimientos del América

Uno de los aspectos que deberá considerar el América en caso de avanzar por el futbolista es que Méndez tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2027. Por lo mismo, cualquier eventual negociación deberá contemplar un acuerdo con Blanco y Negro.

El reporte también apunta a posibles cambios en el plantel mexicano para el próximo mercado. Según la información, las Águilas proyectan las salidas de Víctor Dávila, José Zúñiga y Raphael Veiga, movimientos que abrirían espacios para incorporar nuevos extranjeros.