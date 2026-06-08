Eduardo Villanueva suma feroz crítica por parte de un ex arquero de Colo Colo: “Yo ya no entiendo nada”

Óscar Wirth, ex arquero setentero de Colo Colo, le deja caer una feroz crítica a Eduardo Villanueva tras la derrota del Cacique.

Colo Colo cayó en su visita a Huachipato el día de ayer por la Copa de la Liga por la cuenta mínima, resultado que no incidió en la eliminación del Cacique quien ya había quedado afuera tras el triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción.

Uno de los jugadores que se llevó más críticas en los albos fue Eduardo Villanueva, portero que reemplazó al joven Gabriel Maureira quien se encuentra concentrado con la Selección Chilena Sub 20.

El gol que le convirtieron a Villanueva fue tema de debate y uno que no se quedó abajo fue Óscar Wirth, ex portero setentero del Cacique: “Ese gol se lo hemos visto a los novatos y a los viejos, a todos. No salen del arco, no saben cortar un centro, no saben despegarse del suelo”, dijo a Bolavip Chile.

Colo Colo cayó en el sur. | Foto: Photosport

Wirth cuestiona duramente la reacción que tuvo Eduardo Villanueva en el gol y el poco desplante que mostró: “En lugar de impulsarse con las piernas, se dejan caer. Yo ya no entiendo nada”, complementó.

De igual manera, en el cierre le deja una palabra de aliento para que esto le sirva a futuro: “Es el precio que se paga cuando uno juega en primera. Mientras todas estas cosas sirvan de lección, indudablemente que son bienvenidas”, cerró.

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El próximo partido del Cacique será el sábado ante Cobresal por la Liga de Primera 2026, pero en dicho compromiso debería volver a la titularidad Gabriel Maureira en desmedro del cuestionado Eduardo Villanueva.

En síntesis

Huachipato venció 1-0 a Colo Colo el día de ayer por la Copa de la Liga.

Eduardo Villanueva recibió duras críticas de Óscar Wirth tras reemplazar al portero Gabriel Maureira.

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