¿Responsabilidad de Eduardo Villanueva? Esto dijo Marcelo ‘Rambo’ Ramírez sobre el gol que tumbó a Colo Colo

El histórico ex portero de Colo Colo analizó el gol de Huachipato y si hubo o no responsabilidad de Eduardo Villanueva.

Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Huachipato el día de ayer, compromiso válido por la Fecha 6 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, donde los albos entraron a la cancha del Estadio CAP absolutamente eliminados.

En un partido sin mucha acción y con varias polémicas, Huachipato abrió el marcador en la primera etapa con un gol de dudosa procedencia: hubo foul en el origen de la jugada que misteriosamente el juez Gamboa decidió omitir.

Villanueva atajó ayer. | Foto: Photosport

Más allá del error arbitral, el cabezazo acerero que tumbó a Eduardo Villanueva en el arco fue analizado por el panel de Todos Somos Técnicos donde algunos dijeron que pudo haber hecho algo más y Marcelo Ramírez se movió por una línea similar.

Sin decir que tuvo responsabilidad directa en el gol de Huachipato, el ‘Rambo’ cree que Villanueva sí pudo haber hecho algo más en el gol: “Se impulsa con la pierna derecha, que es la más lejana, y eso hace que pierda alcance”, dijo.

Independiente de la responsabilidad de Eduardo Villanueva en el gol de Huachipato – o no-, lo cierto es que Colo Colo hizo un deslucido partido y ahora deberá enfocarse en la Liga de Primera donde el sábado cerrará la primera rueda ante Cobresal en el Estadio Monumental.

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En síntesis

Colo Colo perdió contra Huachipato en la Fecha 6 del Grupo A de Copa de la Liga 2026.

Eduardo Villanueva recibió un gol de cabezazo que fue analizado en Todos Somos Técnicos.

Marcelo Ramírez opinó que el arquero pudo haber hecho algo más en el gol.