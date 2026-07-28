Colo Colo toma una decisión y le abre la puerta de salida a este jugador: buscaría un nuevo club

Colo Colo le abre las puertas de salida a este jugador del 'Cacique' en este mercado.

Colo Colo ha dado qué hablar en los últimos días dentro del mercado de pases y todo esto por el fichaje de Vozinha, el que sin duda ha generado un brutal impacto dentro del fútbol chileno y que significará un importante cambio en la interna del ‘Cacique’.

Sobre esto, en las últimas horas el periodista Daniel Arrieta ha dado a conocer una importante información en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y que trataría de una una inminente salida en Colo Colo, la que sería del guardameta Eduardo Villanueva.

“Lo más probable, es que en este escenario a Eduardo Villanueva se le busque o se le dé la posibilidad a él de poder ir a préstamo ahora”, comienza señalando Arrieta.

Agregando a esto, el comunicador deja en claro que con este escenario, se hace casi imposible que el golero de 21 pueda volver a tener una oportunidad en Colo Colo, teniendo a Vozinha, Gabriel Maureira y Fernando de Paul, por sobre él.

Villanueva podría buscar nuevos rumbos | Foto: Photosport

“Con este escenario, es muy poco probable que Eduardo Villanueva vuelva a ser convocado. Después hay que ver cómo serán las convocatorias cuando vuelva Fernando de Paul”, remarca.

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Concluyendo, Arrieta avisa que desde Colo Colo buscarían encontrar un nuevo destino para Eduardo Villanueva y así pueda seguir desarrollarse como futbolista, ya que en el ‘Cacique’ hoy en día se hace muy difícil que pueda tener una gran irrupción.

“Lo más probable es que Villanueva se le dé la posibilidad a él para que pueda tomar una alternativa para poder ir a préstamo, todavía no se cierran los mercados en Chile”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo fichó al portero Vozinha impactando el mercado de pases.

fichó al portero Vozinha impactando el mercado de pases. El arquero Eduardo Villanueva saldría a préstamo a sus 21 años.

saldría a préstamo a sus 21 años. El periodista Daniel Arrieta reveló la búsqueda de club para Villanueva.