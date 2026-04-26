Este domingo Colo Colo visita a Universidad de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique quiere volver a la cima de la tabla de posiciones.

Para este compromiso el entrenador Fernando Ortiz tiene cuatro bajas, por lo que mandará a la cancha una renovada formación. Cabe recordar que no están por lesiones Fernando De Paul, Javier Méndez y Marcos Bolados, mientras que Arturo Vidal está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Aunque en la previa, el técnico argentino pudo recuperar al defensa uruguayo Joaquín Sosa, que venía con una molestia muscular, pero esta jornada será titular en la capital del Biobío.

La gran novedad es que el Tano Ortiz insistirá en Maximiliano Romero como su centrodelantero, dejando en la banca a Javier Correa. También estará entre los suplentes Claudio Aquino.

Con ello, también tuvo que elegir un nuevo capitán, entregándole la jineta al canterano Diego Ulloa, que es titular indiscutido como lateral izquierdo.

Esta es la formación de Colo Colo:

Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Lautaro Patrán y Maximiliano Romero.

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La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la #LigaDePrimeraMercadoLibre ante U. de Concepción, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/Whz5LRZVgk — Colo-Colo (@ColoColo) April 26, 2026

¿A qué hora es el partido de U. de Concepción vs. Colo Colo?

El partido entre Universidad de Concepción y Colo Colo se disputa este domingo 26 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En síntesis

El defensa Diego Ulloa debutará como capitán de Colo Colo ante Universidad de Concepción.

debutará como capitán de ante Universidad de Concepción. El partido se disputará este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en Concepción.

a las en Concepción. El técnico Fernando Ortiz confirmó la titularidad del delantero Maximiliano Romero en la formación.