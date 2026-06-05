El entrenador Fernando Ortiz mandaría un equipo mixto para el último partido de Colo Colo por la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

En Colo Colo se podrían despedir de la Copa de la Liga 2026 este fin de semana, dependiendo de lo que suceda esta noche entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido.

El Cacique no depende de sí mismo para avanzar a semifinales de este nuevo torneo que tiene el fútbol chileno, por lo que podrían llegar eliminados al partido del domingo contra Huachipato.

Considerando aquello, el entrenador Fernando Ortiz ha probado un equipo mixto para el viaje a la Región del Biobío, teniendo en cuenta también el gran número de bajas por la fecha FIFA.

Son alrededor de 9 jugadores que no están disponibles, entre los que se fueron con la Selección Chilena, La Roja Sub 20 y los lesionados.

Por ello, el técnico argentino haría debutar a un nuevo juvenil, como lo es el volante Sebastián Vega. También ingresará el arquero Eduardo Villanueva en lugar de Gabriel Maureira.

En defensa entrará el uruguayo Javier Méndez. Los laterales serían Matías Fernández y Erick Wiemberg. Mientras que en ataque, el Tano Ortiz repetiría la fórmula que viene de golear 4-2 a Deportes La Serena.

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La probable formación de Colo Colo:

Eduardo Villanueva; Javier Méndez, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Erick Wiemberg; Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Javier Correa.

Eduardo Villanueva atajará en la visita de Colo Colo ante Huachipato. (Foto: @ColoColo)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Huachipato vs. Colo Colo?

El partido entre Huachipato y Colo Colo se disputa el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y HBO Max.