“Mano de bloqueo antinatural”: así operó el VAR en el penal de la U ante Concepción

La ANFP liberó los audios del VAR en la jugada que terminó en mano de Fausto Grillo y penal a favor de los azules.

Durante esta jornada la ANFP liberó los audios del VAR del compromiso entre Universidad de Chile y Deportes Concepción donde los azules se impusieron 2-1 en un apretado partido y que contó con dos grandes polémicas.

Primero la mano en el área de Fausto Grillo que terminó en penal a favor de la U y luego la drástica expulsión de Diego Carrasco por insultos.

Respecto a la infracción que terminó con el lanzamiento penal a favor del elenco estudiantil, los referees del VAR, a cargo de Franco Jiménez llamaron al juez principal Mario Sepúlveda para informarle que hubo una “mano de bloqueo antinatural”, la que debía ser castigada con penal y sin amonestación.

Los otros audios del VAR

También se liberaron los audios correspondientes a los encuentros entre Cobresal y Ñublense, además del duelo entre Deportes Limache y Coquimbo Unido, aclarando dos de las jugadas más discutidas de la fecha.

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En El Salvador, el VAR llamó al árbitro Claudio Díaz tras detectar una mano de Christian Moreno dentro del área, acción que terminó en el cobro de un penal. En tanto, en Quillota, el juez Manuel Vergara corrigió una tarjeta amarilla luego de revisar una fuerte patada de Yerko González sobre Alejandro Azócar. Tras observar las imágenes, determinó que se trató de “juego brusco grave” y expulsó al volante de Deportes Limache.