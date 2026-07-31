El entrenador Fernando Ortiz tiene lista la formación de Colo Colo para la visita a Everton por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Este viernes Colo Colo tuvo su última práctica antes de emprender viaje a Viña del Mar, donde mañana visita a Everton por la decimoséptima fecha de la Liga de Primera 2026.

Mientras que el líder del torneo define el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha, buscan en paraleo seguir aumentando su ventaja en la cima, donde por el momento le sacan 12 puntos a sus escoltas: Universidad Católica y Universidad de Chile.

Para aquello, el entrenador Fernando Ortiz tiene buenas noticias, pues recuperó al defensa Joaquín Sosa que viene de cumplir dos fechas de suspensión y ahora vuelve al equipo titular, mandando de vuelta al banco de suplentes a Erick Wiemberg.

El resto de los nombres serán los mismos que vienen de golear por 3-1 a Deportes Limache en la reanudación del torneo, repitiendo también el esquema 3-5-2, tal como lo adelantó el propio técnico argentino en conferencia de prensa: “No voy a cambiar el sistema”.

La otra noticia positiva para el Tano Ortiz, es que pudo volver a entrenar con normalidad el atacante Lautaro Pastrán, que si bien no será de la partida, fue citado y será alternativa ante los Ruleteros.

La probable formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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Joaquín Sosa retoma su puesto en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Everton vs. Colo Colo?

El partido entre Everton y Colo Colo se disputa este sábado 1 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

En síntesis

Everton vs. Colo Colo se disputará el sábado 1 de agosto a las 15:00.

se disputará el sábado 1 de agosto a las 15:00. Ventaja de 12 puntos mantiene Colo Colo como líder de la Liga de Primera.

mantiene Colo Colo como líder de la Liga de Primera. Joaquín Sosa reaparece en la formación titular tras cumplir dos fechas de suspensión.