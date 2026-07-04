Los Cruzados vencieron por 2-1 a Deportes Copiapó y mantienen su invicto en este torneo, donde ya están clasificados a octavos de final.

Este sábado hubo acción por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde Universidad Católica recibió a Deportes Copiapó en una fría noche en el Claro Arena.

Los Cruzados llegaban invictos y líderes exclusivos del Grupo B, incluso ya estaban clasificados a octavos de final.

Mientras que el León de Atacama venía necesitado de puntos para meterse en carrera, por lo que salió con todo en su visita a la precordillera.

Incluso encontraron la apertura de la cuenta a los 40 minutos con un golazo de Fabián Tello tras un error defensivo de Bernardo Cerezo.

Pero en el segundo tiempo la UC remontó y dio vuelta el marcador, con los goles de Jhojan Valencia (61′) y Martín Gómez (70′).

Martín Gómez le dio el triunfo a la UC. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Publicidad

Con este resultado, los Cruzados mantienen su invicto en la Copa Chile y llegaron a los 15 puntos, muy lejos de su escolta que es Everton de Viña del Mar con cinco unidades.

En tercer lugar quedan los atacameños que tiene cuatro puntos y en la última fecha se jugará la vida contra los viñamarinos, pues se enfrentarán en una verdadera final el próximo sábado en Copiapó.

El colista del grupo y que todavía no está eliminado matemáticamente es San Luis de Quillota, que suma tres unidades y el mismo sábado recibirá a La Franja.

Publicidad

La TABLA del Grupo B en la Copa Chile 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Universidad Católica 15 5 5 0 0 14 5 +9 2 Everton 5 5 1 2 2 9 9 0 3 Deportes Copiapó 4 5 1 1 3 3 9 -6 4 San Luis de Quillota 3 5 0 3 2 7 10 -3

En síntesis