Este sábado hubo acción por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde Universidad Católica recibió a Deportes Copiapó en una fría noche en el Claro Arena.
Los Cruzados llegaban invictos y líderes exclusivos del Grupo B, incluso ya estaban clasificados a octavos de final.
Mientras que el León de Atacama venía necesitado de puntos para meterse en carrera, por lo que salió con todo en su visita a la precordillera.
Incluso encontraron la apertura de la cuenta a los 40 minutos con un golazo de Fabián Tello tras un error defensivo de Bernardo Cerezo.
Pero en el segundo tiempo la UC remontó y dio vuelta el marcador, con los goles de Jhojan Valencia (61′) y Martín Gómez (70′).
Martín Gómez le dio el triunfo a la UC. (Foto: Andrés Piña/Photosport)
Con este resultado, los Cruzados mantienen su invicto en la Copa Chile y llegaron a los 15 puntos, muy lejos de su escolta que es Everton de Viña del Mar con cinco unidades.
En tercer lugar quedan los atacameños que tiene cuatro puntos y en la última fecha se jugará la vida contra los viñamarinos, pues se enfrentarán en una verdadera final el próximo sábado en Copiapó.
El colista del grupo y que todavía no está eliminado matemáticamente es San Luis de Quillota, que suma tres unidades y el mismo sábado recibirá a La Franja.
Universidad Católica le dice adiós a una de sus jóvenes promesas: ya tiene nuevo club en el fútbol chileno
La TABLA del Grupo B en la Copa Chile 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universidad Católica
|15
|5
|5
|0
|0
|14
|5
|+9
|2
|Everton
|5
|5
|1
|2
|2
|9
|9
|0
|3
|Deportes Copiapó
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|9
|-6
|4
|San Luis de Quillota
|3
|5
|0
|3
|2
|7
|10
|-3
En síntesis
- Universidad Católica venció a Copiapó con tantos de Jhojan Valencia y Martín Gómez.
- 15 puntos logró el líder invicto Universidad Católica en el Grupo B.
- 5 unidades tiene Everton, escolta del grupo, seguido por Copiapó con cuatro puntos.