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Colo Colo

¿Con público visitante? Everton toma decisión para recibir a Colo Colo en el Estadio Sausalito

El conjunto viñamarino ya tomó una decisión respecto si aceptará o no hinchas de Colo Colo en el Estadio Sausalito.

¿Habrá visitantes en VIña del Mar?
© Photosport¿Habrá visitantes en VIña del Mar?

La Liga de Primera 2026 volvió este fin de semana y al rojo vivo, toda vez que Colo Colo venció a Deportes Limache y se afianzó en el tope de la tabla de posiciones, donde la UC no pudo acercarse el día de ayer y cosechó un amargo empate ante Deportes La Serena.

La Fecha 16, eso sí, se cerrará el día lunes con el duelo entre Unión La Calera y Everton de Viña del mar, quienes se verán las caras en el interior de la Región de Valparaíso con distintas necesidades en lo que va de la temporada.

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Es precisamente el conjunto ruletero el próximo rival del Cacique, compromiso que se disputará en el Estadio Sausalito el sábado 1 de agosto y el compromiso ya cuenta con una resolución sobre la presencia de hinchas albos en la quinta región.

A diferencia de lo que ha sucedido en otros recintos del país, Everton de Viña del Mar sí le venderá entradas al Cacique y estas serán la Galería Laguna y Codo Laguna, donde se espera que el recinto viñamarino sea una verdadera fiesta.

Ahora, habrá que esperar a la resolución final por parte de las autoridades para ver cuál será el aforo permitido el sábado 1 de agosto en el Estadio Sausalito, recinto que se prepara para recibir al puntero del fútbol chileno.

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En síntesis

  • Everton recibirá a Colo Colo el sábado 1 de agosto en el Estadio Sausalito.
  • Everton venderá entradas a la hinchada visitante en las ubicaciones Galería Laguna y Codo.
  • Las autoridades definirán el aforo permitido para el partido entre Everton y Colo Colo.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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