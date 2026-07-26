¿Con público visitante? Everton toma decisión para recibir a Colo Colo en el Estadio Sausalito

El conjunto viñamarino ya tomó una decisión respecto si aceptará o no hinchas de Colo Colo en el Estadio Sausalito.

La Liga de Primera 2026 volvió este fin de semana y al rojo vivo, toda vez que Colo Colo venció a Deportes Limache y se afianzó en el tope de la tabla de posiciones, donde la UC no pudo acercarse el día de ayer y cosechó un amargo empate ante Deportes La Serena.

La Fecha 16, eso sí, se cerrará el día lunes con el duelo entre Unión La Calera y Everton de Viña del mar, quienes se verán las caras en el interior de la Región de Valparaíso con distintas necesidades en lo que va de la temporada.

Es precisamente el conjunto ruletero el próximo rival del Cacique, compromiso que se disputará en el Estadio Sausalito el sábado 1 de agosto y el compromiso ya cuenta con una resolución sobre la presencia de hinchas albos en la quinta región.

¡Atención hinchada 𝙊𝙧𝙤 & 𝘾𝙞𝙚𝙡𝙤! 🔊 Comenzó la venta de entradas 🎟 para el partido versus Colo-Colo.



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A diferencia de lo que ha sucedido en otros recintos del país, Everton de Viña del Mar sí le venderá entradas al Cacique y estas serán la Galería Laguna y Codo Laguna, donde se espera que el recinto viñamarino sea una verdadera fiesta.

Ahora, habrá que esperar a la resolución final por parte de las autoridades para ver cuál será el aforo permitido el sábado 1 de agosto en el Estadio Sausalito, recinto que se prepara para recibir al puntero del fútbol chileno.

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En síntesis

Everton recibirá a Colo Colo el sábado 1 de agosto en el Estadio Sausalito.

Everton venderá entradas a la hinchada visitante en las ubicaciones Galería Laguna y Codo.

Las autoridades definirán el aforo permitido para el partido entre Everton y Colo Colo.