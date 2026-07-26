Se desconoce aún cuál será el dorsal que usará el portero caboverdiano. Sin embargo, en esta nota te contamos cuáles son sus opciones disponibles.

La inminente llegada de Vozinha a Colo Colo no solo genera expectativa por lo que pueda aportar bajo los tres palos, sino también por un detalle que siempre despierta curiosidad entre los hinchas: el dorsal que utilizará en su camiseta.

Y es que, pese a su trayectoria y experiencia, el arquero caboverdiano no tendrá libre elección total, ya que varios números tradicionales ya están ocupados en el plantel.

De hecho, los números más habituales para arqueros, como el 1 y el 12, ya tienen dueño: Fernando De Paul porta el 1, mientras que Eduardo Villanueva utiliza el 12.

Por otra parte, el dorsal más alto actualmente en el equipo lo tiene el juvenil Pierre Allende, quien luce la camiseta 51, lo que deja un abanico amplio, pero acotado dentro del rango más clásico.

Los números que Vozinha tiene disponibles en Colo Colo

Pensando en su posible elección, Colo Colo cuenta con varios dorsales libres entre el 1 y el 50 que bien podrían ser utilizados por la joya del Mundial 2026. Estos son: 15, 16, 17, 18, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49.

Dentro de ese listado, hay alternativas poco habituales para un arquero, pero también opciones que podrían acomodarse a su preferencia personal o a alguna cábala.

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Se desconoce el dorsal que usará Vozinha en Colo Colo (Foto: Getty Images/IA)

No sería extraño ver a Vozinha inclinarse por un número alto, considerando que muchos porteros en el fútbol moderno han optado por dorsales fuera de lo tradicional.

Por ahora, la decisión final se conocería entre este lunes o martes, cuando el fichaje quede completamente sellado y se oficialicen los detalles administrativos. Hasta entonces, la incógnita sigue abierta: ¿Qué número usará Vozinha en el arco del Cacique?