VIDEO | Tío de Gabriel Maureira arremete con furia tras el fichaje de Vozinha en Colo Colo: “Esa plata que se gastan…”

El tío del joven guardameta albo defendió a su sobrino y lanzó un potente mensaje a Blanco y Negro.

La llegada de Vozinha a Colo Colo se convirtió rápidamente en uno de los movimientos más comentados del mercado de fichajes del fútbol chileno e internacional en las últimas horas.

El arquero de la Selección de Cabo Verde que fue furor en el Mundial 2026 arribará en los próximos días al Estadio Monumental como una alternativa de experiencia para el arco albo.

Sin embargo, su incorporación también abrió un debate entre los hinchas colocolinos, principalmente por el lugar que ocupará Gabriel Maureira, joven guardameta formado en las divisiones inferiores del club albo y que tras la lesión de Fernando de Paul asumió una gran responsabilidad al defender la portería del Popular.

Llegó Vozinha y el tío de Maureira no se guardó nada

En medio de esta discusión, un familiar del cuidatubos de 19 años entregó una contundente opinión sobre la llegada del meta caboverdiano.

En conversación con Minuto 90, el tío de Maureira, Roberto Morales, valoró el proceso que está viviendo su sobrino y aseguró que el Cacique debería darle mayor respaldo a los jugadores formados en casa.

“Vozinha ya tiene 40 años y no me parece, hay que darle la confianza a los canteranos. Por sobre todas las cosas, ellos mojan la camiseta y aman al club”, señaló.

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Maureira lleva 14 partidos disputados esta temporada | FOTO Andres Pina/Photosport

Además, Morales apuntó a que los recursos económicos podrían destinarse a potenciar a los futbolistas surgidos desde las inferiores. “Esa plata que se gastan en traer a otros jugadores, que la gasten en ellos. Mi sobrino ama a Colo Colo, lo conozco chiquitito y no me parece que traigan a otros jugadores”, agregó.

“Lógicamente que el equipo de repente necesita refuerzos, pero en este caso no tienen que traer a un arquero, tienen que darle confianza a Gabriel”, afirmó.

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Finalmente, el familiar del guardameta destacó el esfuerzo personal que ha realizado Maureira para llegar al primer equipo.“Asumir esa responsabilidad no fue fácil para él. Nosotros vinimos de una familia muy numerosa, tiene hermanos chicos y también tuvieron una vida bien complicada, bien sufrida. Mentalmente ha sido muy fuerte, yo lo felicito a él”, comentó.

El arquero de 19 años sigue haciendo sus primeras armas en el profesionalismo | FOTO: Oyarzun/Photosport

Y añadió: “Está en proceso de crecimiento, asumiendo una responsabilidad gigante que no la asume cualquiera. Yo tengo una confianza tremenda en él, lo vi crecer, jugar en el barro. Siempre hay que estar ahí cuando él se equivoca, no criticarlo. El niño está creciendo y está demostrando que puede”.

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Mira el descargo del tío de Gabriel Maureira: