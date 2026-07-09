Cristian Basaure aprueba a este refuerzo para Colo Colo: “Me parece un buen nombre en lo futbolístico”

El ex jugador de fútbol hace eco de un nombre que suena con fuerza para llegar a Colo Colo en este Mercado de Fichajes.

Colo Colo está en medio de un descanso tras la igualdad 2-2 ante Deportes Recoleta por Copa Chile, donde el Cacique retomará la actividad la próxima semana para preparar una mini pretemporada en Colombia, donde enfrentará a Millonarios.

De reojo, en Blanco y Negro miran el Mercado de Fichajes y uno de los nombres que suena con fuerza para llegar al Estadio Monumental en esta ventana de transferencias es nada más ni nada menos que Jordhy Thompson.

En Pelota Parada de TNT Sports discutieron el nombre del formado en Colo Colo y Cristian Basaure lo aprobó, pero con reparos: “Colo Colo necesita a un atacante. Si nos vamos a sus características futbolísticas… “.

Thompson busca volver a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Lo que me llama la atención es eso y no pasa solo en Colo Colo. Cuando prescindes de un jugador y tan pronto volver a comprarlo me hace ruido, no por sus características porque creo que le puede venir bien”, agregó.

Sobre sus características, el ‘Tigre’ dice que Jordhy “Es encarador, gambeteador, va por fuera, juega con dos externos Colo Colo. Podría venir muy bien con un aporte, pero me hace un poco de ruido. Me parece un buen nombre desde lo futbolístico”.

Publicidad

¿Llegará Jordhy Thompson a Colo Colo? Los próximos días serán claves para ver si finalmente se produce su regreso al Cacique o si tendrá que buscar club en otro lado tras no presentarse a la pretemporada del Orenburg.

En síntesis

Jordhy Thompson suena con fuerza como posible fichaje para regresar a Colo Colo.

El club chileno realizará una mini pretemporada en Colombia donde enfrentará a Millonarios.

Publicidad