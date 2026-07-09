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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 9 de julio y cómo ver en Chile

Arrancan los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 y este jueves se vivirá un verdadero partidazo en Boston.

Comienzan los cuartos de final.
© Getty ImagesComienzan los cuartos de final.

El Mundial de Norteamérica 2026 entra en tierra derecha y este jueves 9 de julio se vivirá el primer partido por los cuartos de final de la cita mundialista, donde Francia tendrá que enfrentar a Marruecos en Foxborough, Massachussets.

El conjunto francés, absoluto candidato a ganar la Copa del Mundo, llega a esta instancia tras haber dejado en el camino a Suecia en los dieciseisavos de final y Paraguay en los octavos, compromiso que sigue dando de qué hablar.

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Marruecos, por otro lado, se deshizo de Países Bajos en lanzamientos penales en la ronda de 32, mientras que en los octavos superó sin mayores complicaciones a Canadá para citarse con los franceses.

Mbappé y Francia buscan las semifinales del Mundial. Foto: Getty Images

Mbappé y Francia buscan las semifinales del Mundial. Foto: Getty Images

Cabe menciona que, quien resulte vencedor de este encuentro, tendrá que enfrentar en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 al ganador del cruce entre Bélgica y España que se disputa mañana.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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El partido de HOY jueves

Francia vs. Marruecos

· Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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