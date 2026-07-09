Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 9 de julio y cómo ver en Chile

Arrancan los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 y este jueves se vivirá un verdadero partidazo en Boston.

El Mundial de Norteamérica 2026 entra en tierra derecha y este jueves 9 de julio se vivirá el primer partido por los cuartos de final de la cita mundialista, donde Francia tendrá que enfrentar a Marruecos en Foxborough, Massachussets.

El conjunto francés, absoluto candidato a ganar la Copa del Mundo, llega a esta instancia tras haber dejado en el camino a Suecia en los dieciseisavos de final y Paraguay en los octavos, compromiso que sigue dando de qué hablar.

Marruecos, por otro lado, se deshizo de Países Bajos en lanzamientos penales en la ronda de 32, mientras que en los octavos superó sin mayores complicaciones a Canadá para citarse con los franceses.

Mbappé y Francia buscan las semifinales del Mundial. Foto: Getty Images

Cabe menciona que, quien resulte vencedor de este encuentro, tendrá que enfrentar en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 al ganador del cruce entre Bélgica y España que se disputa mañana.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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El partido de HOY jueves

Francia vs. Marruecos

· Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+