El Cacique está a detalles de cerrar a Santiago Mele como su primer refuerzo, mientras que el alto costo impuesto desde Rusia enfría seriamente el retorno de Jordhy Thompson.

Blanco y Negro pisa el acelerador en el mercado de pases con la mira puesta en reforzar a Colo Colo de cara a un segundo semestre clave. El Cacique no solo buscará pelear el título de la Liga de Primera, sino también asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027, por lo que la dirigencia trabaja contrarreloj para sumar nombres.

El primer refuerzo está prácticamente listo. Se trata de Santiago Mele, quien viene de defender al Monterrey y de participar en el Mundial 2026 junto a Uruguay. Su llegada debería oficializarse en las próximas horas, una vez que se lleve a cabo la reunión extraordinaria de directorio, donde se espera el visto bueno definitivo.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en Macul. Uno de los nombres que generaba ilusión en los hinchas, el de Jordhy Thompson, comienza a alejarse. El extremo, formado en el Monumental, ha manifestado en más de una ocasión su deseo de volver, pero su situación contractual complica seriamente cualquier intento.

La gran traba de Colo Colo con Jordhy Thompson

Según información del periodista Cristián Alvarado de ADN, el FC Orenburg ya entregó una respuesta clara: si Colo Colo quiere contar con Thompson, deberá pagar más de 2 millones de dólares. Una cifra elevada para la realidad actual del club, lo que enfría considerablemente las opciones de concretar su retorno.

Jordhy Thompson comienza a alejarse nuevamente de Macul.

Además, el jugador mantiene contrato vigente hasta junio de 2027, lo que reduce el margen de negociación.

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A pesar de eso, sus números en Rusia respaldan el interés: 31 partidos disputados, con 5 goles y 6 asistencias, siendo uno de los puntos altos de su equipo incluso en una temporada complicada.

Con el libro de pases abierto hasta el 13 de agosto, Colo Colo aún tiene tiempo para definir sus movimientos. Por ahora, Mele asoma como el primer refuerzo confirmado, mientras que lo de Thompson queda en pausa, a la espera de que las condiciones cambien o el club explore alternativas más viables.