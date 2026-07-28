Cuando todo apuntaba a que las negociaciones se habían enfriado, un periodista entregó nuevos antecedentes sobre el futuro del ex delantero albo.

Colo Colo continúa moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de seguir reforzando el plantel de Fernando Ortiz para afrontar la recta final de la segunda parte de la temporada.

Si bien el Cacique ya sumó al arquero Vozinha, la dirigencia de Blanco y Negro no da por cerrado el libro de pases y aún trabaja en más incorporaciones.

Uno de los futbolistas que ha sonado fuerza en las últimas semanas es el de Jordhy Thompson, extremo formado en el Estadio Monumental que actualmente milita en el Orenburg de Rusia, quien aparece como una de las opciones que maneja el Cacique, por lo que un posible regreso al club ha generado un intenso debate entre los hinchas albos.

Thompson sigue siendo vinculado al Cacique | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Aunque en los últimos días surgieron versiones que apuntaban a que las negociaciones se habían enfriado, un nuevo reporte entregó importantes novedades y mantiene abierta la posibilidad de que el atacante vuelva a vestir la camiseta del Popular.

“Jordhy Thompson no está caído“

Fue el periodista Cristian Alvarado, de ADN Deportes, quien actualizó el estado de las conversaciones y aseguró que la operación sigue en marcha.

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“Jordhy Thompson no está caído. La información que tenemos es que tiene un diálogo permanente con el técnico Fernando Ortiz, falta destrabar la situación y me parece que los próximos días van a ser claves para resolver”, afirmó el reportero.

“El jugador se encuentra en nuestro país y está viendo si se va a poder cerrar el traspaso”, agregó.

Es así como el futuro de Thompson continúa abierto y las próximas horas asoman como decisivas para definir si finalmente se concreta su esperado regreso a Colo Colo.

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En resumen…