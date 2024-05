Cristian Caamaño discute la titularidad de este jugador en Colo Colo: "No me ha dado ningún motivo"

Colo Colo logró un tremendo triunfo en el Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Jorge Almirón vencieron por 4-1 a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida, siguiendo firme en la lucha por la parte alta.

Ya pensando en el próximo desafío de los ‘Albos’ por la Copa Libertadores, el periodista, Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura y le hizo la pega a Jorge Almirón para el duelo ante Alianza Lima, en la que le pide mantener el mismo equipo que paró ante Audax Italiano, dejando afuera a Carlos Palacios.

“Yo creo que no juega Palacios, yo creo que juegan los mismos, porque ya el extremo que siempre está en duda entre Zavala o Bolados, pero juega Pizarro y para mí que jueguen los mismos cuatro que jugaron contra Católica”, partió comentando Caamaño.

Siguiendo en aquello, el comunicador remarca que durante esta temporada la ‘Joya’ no ha podido alzarse como una figura de Colo Colo y que hoy, no tiene el puesto asegurado dentro del once por su rendimiento irregular.

Palacios ha sumado críticas en Colo Colo | Foto: Photosport

“No porque tu pones tres delanteros vas a ganar, no me lo guardó, no me ha dado ningún motivo para sentir que tiene que ser titular. ¿por qué yo debería aferrarme a Palacios para que será titular?”, explicó.

Finalmente, Caamaño puso la comparación con jugadores como Cristián Zavala y Marcos Bolados, a quienes ellos si los considera irremplazables, por lo que son la importante velocidad que aportan de mitad de cancha para adelante y su gran compromiso en la recuperación, algo que sienten que Palacios no aporta.

“Tú me puedes decir lo mismo de Zavala o Bolados y está perfecto, pero yo creo que la velocidad que le pueden otorgar ellos, sobre todo en un partido donde tienes que ser desequilibrante, porque la función de Palacios la puede reemplazar Vidal o Gil, la pueden ocupar, pero la velocidad de Bolados y Zavala no tiene un tercer intérprete”, concluyó.