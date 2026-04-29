Universidad Católica logró la hazaña y derrotó 2-1 a Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de Copa Libertadores. A pesar de ello, Daniel Garnero encontró un punto débil en condición de visitante.

Tras el compromiso en Ecuador, el DT argentino conversó con la prensa y realizó un potente análisis. En él, detalló los aprendizajes que sacó en limpio en el Estadio Monumental Isidro Romero.

Si bien hubo aspectos para aplaudir, también dejó claro que hay mucho por mejorar de aquí en más. Por el momento, está clasificando a la siguiente ronda del certamen continental.

“Hoy lo hicimos muy bien, como lo hicimos en Cruzeiro. Tenemos que seguir insistiendo en seguir creciendo, obviamente que este tipo de resultados ayuda muchísimo al convencimiento del futbolista“, lanzó sobre lo positivo.

Sobre lo negativo, comentó: “No aprovechamos las recuperaciones, había mucho espacio. El partido estaba abierto, sobre todo cuando juegas de visitante, los partidos se dan completamente distintos a como se nos dio”.

Daniel Garnero abordó el triunfo de Universidad Católica en Ecuador. (Imagen: Photosport)

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La tarea pendiente de Universidad Católica

Respecto a la gran falencia de la escuadra de San Carlos de Apoquindo, el estratega ahondó en su reflexión. En las siguientes oportunidades, habrá que rematar al contrincante de turno.

“Desaprovechamos una que otra situación. Eso me daba intranquilidad. Esto es fútbol, te hacen un gol y se te vienen, la localía… creo que era un momento muy propicio para aumentar el marcador”, cerró.

En resumen:

Universidad Católica derrotó 2-1 a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.

derrotó a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores. El entrenador Daniel Garnero analizó la falta de eficacia en los contragolpes de visitante.

analizó la falta de eficacia en los de visitante. El club chileno ocupa actualmente puestos de clasificación a la siguiente ronda del torneo.