Universidad Católica tenía hoy un importante desafío dentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentaron ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador y lograron una épica victoria por 2-1, la que los prende en la lucha por avanzar a la próxima ronda.

Tras lo que fue este duelo, el relator Alejandro Lorca comentó este compromiso en ‘Balong Radio’, en donde elogió de gran forma lo que fue el encuentro del atacante Clemente Montes en el equipo de Daniel Garnero.

“Montes fue demasiado determinante, si bien no jugó los noventa minutos, la amarilla yo creo que precipitó su salida”, partió señalando Lorca.

Siguiendo en aquello, el reconocido narrador le dejó un importante mensaje al atacante nacional en bajar sus revoluciones dentro de los partidos, ya que hay acciones que lo hacen caminar por la cornisa por la amonestaciones.

Montes fue una gran figura en la UC | Foto: Photosport

“Es algo que tiene que trabajar y tiene que trabajar mucho, porque se le ha notado este año demasiadas veces que se va a negro, se nubla”, declaró.

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Lorca también sumó elogios a Arancibia

Concluyendo, Lorca también se dedicó en tirarle la florería completa al defensor Sebastián Arancibia, por quien también manifestó que fue una gran figura en el triunfo de la ‘Franja’.



“Que buen partido de Arancibia y que bien se ha recuperado porque volvió de una lesión bastante larga, mayor mérito todavía”, cerró.

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