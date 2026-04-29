Universidad Católica lo logró: derrotó 2-1 a Barcelona de Guayaquil por la fase de grupos de Copa Libertadores. Luego de tal encuentro, Jorge “Coke” Hevia se rindió ante una figura precordillerana.

A través de su cuenta personal de X, el periodista se deshizo en elogios hacia Jhojan Valencia. El mediocampista colombiano lo cautivó por su rendimiento en condición de visitante.

A su vez, valoró lo hecho por el conjunto de San Carlos de Apoquindo en territorio forastero. La escuadra de Las Condes está consiguiendo boletos a octavos de final.

“Linda encrucijada con Jhojan Valencia. Anda muy bien, renovó por un año y llegó libre. Es sacarle plata en junio o renovarle, pero ya, para que no se vaya libre. Gran partido hoy”, comentó.

“Victoriaza de la UC producto de la victoria de Cruzeiro ayer. Sigo insistiendo que (Daniel) Garnero tira el equipo para atrás con los cambios, pero ya le ha resultado dos veces“, agregó.

Jhojan Valencia se ganó aplausos en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La situación de Jhojan Valencia en Universidad Católica

Cabe consignar que el futbolista de 29 años mantiene contrato vigente con la UC hasta el 31 de diciembre de 2026 y, por el momento, no hay señales de renovación. Sin embargo, aún hay mucho paño por cortar.

Durante la vigente temporada, ha disputado una totalidad de 19 enfrentamientos con Universidad Católica: no ha anotado goles, pero logró aportar con dos asistencias.

En resumen:

Universidad Católica venció 2-1 a Barcelona de Guayaquil en la fase de grupos.

venció a Barcelona de Guayaquil en la fase de grupos. El mediocampista Jhojan Valencia registra 19 partidos y dos asistencias en la temporada actual.

registra y dos asistencias en la temporada actual. El contrato de Jhojan Valencia con el club finaliza el 31 de diciembre de 2026.