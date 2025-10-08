La posible salida de Arturo Vidal desde Colo Colo no demoró en encontrar respuesta. El experimentado volante causó estrago al asegurar que su estadía en la institución no está 100% confirmada.
Uno de los que apuntó contra el mediocampista fue Cristián Caamaño. En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista lo cuestionó duramente por un motivo en particular.
¿Por qué? Fulminó al campeón de América por asegurar que volvió a jugar por amor al elenco de Macul. Le recordó que tiene un elevado sueldo en el equipo de su infancia.
“Estas frases de ‘yo estoy aquí por amor’ solo se le puede atribuir a Iván Zamorano. Todos los demás regresos no han sido por amor, han sido por un buen turro de plata sobre la mesa”, comentó.
“Si fuese por amor, no encabezaba la revuelta de diciembre pasado cuando le debían problemas, por ejemplo. No hay amor ahí, ahí había amor porque le pagaran todo“, agregó.
El amor de Arturo Vidal por Colo Colo
Finalmente, el comunicador remató reiterando que el dinero lo pudo más en esta ocasión. La leyenda chilena es el jugador que más plata recibe mes a mes en el país: tiene un salario de 117 millones de pesos.
“Lo mismo cuando tú fijas un sueldo tan alto, el más caro del fútbol chileno y absolutamente merecido, pero no es por amor. Lo tuyo es un contrato profesional”, reflexionó.
“El único que volvió por amor y jugó por amor fue Iván Zamorano. Todos los demás han acordado contratos muy generosos respecto a su currículo. No es solo por amor”, concluyó.