Advierten quién será el gran perdedor con el nivel de Gonzalo Reyna en la U: “Si no se pone las pilas…”

El histórico relator azul Pepe Ormazábal destacó el nivel del refuerzo argentino y aseguró que a este paso le podría quitar el puesto a Maxi Guerrero.

Universidad de Chile sigue sumando triunfos en el segundo semestre tras vencer a Unión San Felipe por Copa Chile, y uno de los jugadores que más elogios recibió en el 1-0 ante los aconcagüinos fue Gonzalo Reyna.

El delantero argentino volvió a dejar una buena impresión y despertó el entusiasmo del histórico relator radial e hincha azul, Pepe Ormazábal, quien incluso aseguró que el reciente refuerzo podría quedarse con un puesto en el once titular de Fernando Gago.

En conversación con Bolavip Chile, Ormazábal destacó el rendimiento del atacante, quien ya había mostrado destellos en los minutos que disputó frente a Huachipato por la Liga de Primera y volvió a responder con una sólida actuación ante el ‘Uní Uní’.

“Resaltar lo que hizo Gonzalo Reyna, y ojo, que si Gonzalo Reyna mantiene este nivel mostrado, en los minutos que tuvo frente a Huachipato y lo que mostró ante San Felipe, perfectamente le puede quitar la camiseta de titular a Maximiliano Guerrero. Creo que es una buena incorporación para la U”.

El reconocido relator fue más allá y lanzó una clara advertencia al actual extremo titular del conjunto universitario, uno de los hombres de confianza de Fernando Gago y también uno de los goleadores del equipo durante la temporada. “Si Guerrero no se pone las pilas, Reyna lo va a dejar sentado, en la banca, eso es claro”.

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Finalmente, Ormazábal destacó que Reyna “tiene personalidad, tiene entrega, es buena incorporación para la U. Creo que Reyna va a apurar, insisto, a Guerrero, y si Guerrero no se pone las pilas, creo que va a terminar sentado en el banco”.