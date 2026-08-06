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Advierten quién será el gran perdedor con el nivel de Gonzalo Reyna en la U: “Si no se pone las pilas…”

El histórico relator azul Pepe Ormazábal destacó el nivel del refuerzo argentino y aseguró que a este paso le podría quitar el puesto a Maxi Guerrero.

Le ponen todas las fichas a Gonzalo Reyna en la U.
© PhotosportLe ponen todas las fichas a Gonzalo Reyna en la U.

Universidad de Chile sigue sumando triunfos en el segundo semestre tras vencer a Unión San Felipe por Copa Chile, y uno de los jugadores que más elogios recibió en el 1-0 ante los aconcagüinos fue Gonzalo Reyna.

El delantero argentino volvió a dejar una buena impresión y despertó el entusiasmo del histórico relator radial e hincha azul, Pepe Ormazábal, quien incluso aseguró que el reciente refuerzo podría quedarse con un puesto en el once titular de Fernando Gago.

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En conversación con Bolavip Chile, Ormazábal destacó el rendimiento del atacante, quien ya había mostrado destellos en los minutos que disputó frente a Huachipato por la Liga de Primera y volvió a responder con una sólida actuación ante el ‘Uní Uní’.

“Resaltar lo que hizo Gonzalo Reyna, y ojo, que si Gonzalo Reyna mantiene este nivel mostrado, en los minutos que tuvo frente a Huachipato y lo que mostró ante San Felipe, perfectamente le puede quitar la camiseta de titular a Maximiliano Guerrero. Creo que es una buena incorporación para la U”.

El reconocido relator fue más allá y lanzó una clara advertencia al actual extremo titular del conjunto universitario, uno de los hombres de confianza de Fernando Gago y también uno de los goleadores del equipo durante la temporada. “Si Guerrero no se pone las pilas, Reyna lo va a dejar sentado, en la banca, eso es claro”.

Finalmente, Ormazábal destacó que Reyna “tiene personalidad, tiene entrega, es buena incorporación para la U. Creo que Reyna va a apurar, insisto, a Guerrero, y si Guerrero no se pone las pilas, creo que va a terminar sentado en el banco”.

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Rodrigo Realpe
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