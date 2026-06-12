Daniel Arrieta ve muy difícil este regreso a Colo Colo: “Yo creo que no quiere por ningún motivo”

El periodista y reportero que cubre a los albos ve difícil que se produzca un retorno al Cacique que suena con fuerza.

El Mercado de Fichajes en el fútbol chileno es prácticamente una realidad y ya se comienza a vivir una época llena de rumores y posibles llegadas a los equipos que componen la Liga de Primera 2026.

Uno que sin duda estará muy activo es Colo Colo, equipo dirigido por Fernando Ortiz que buscará incorporar piezas que le permita asegurar la distancia que mantiene en la Liga de Primera 2026 y quedarse con el trofeo.

Salomón Rodríguez vive un buen presente en Uruguay. | Foto: Photosport

En esa línea, ha sonado con fuerza que Salomón Rodríguez pueda volver al Cacique tras la tremenda temporada que está haciendo con el Montevideo City Torque de Uruguay: “Salomón Rodríguez lleva 12 goles en Uruguay y todavía pertenece a Colo Colo”, dijo Daniel Arrieta en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Eso sí, el periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día advierte que el jugador no estaría interesado en regresar: “Yo creo que no quiere volver por ningún motivo a Colo Colo, pero más de la mitad de su pase pertenece al Cacique”, aseguró.

¿Tendrá Salomón Rodríguez una revancha en Colo Colo? Por el momento actual del Montevideo City Torque disputando la Copa CONMEBOL Sudamericana y el presente del jugador, se ve muy difícil que el charrúa vuelva en este Mercado de Fichajes a los albos.

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En síntesis

Colo Colo, dirigido por Fernando Ortiz, buscará incorporar piezas en el Mercado de Fichajes.

Salomón Rodríguez registra 12 goles en Uruguay y su pase pertenece al club albo.

Montevideo City Torque disputa la Copa Sudamericana, dificultando el retorno del delantero al Cacique.