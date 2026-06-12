Gonzalo Fouillioux sorprende en el Mercado de Fichajes de Colo Colo: “Yo tengo la información que…”

El periodista de TNT Sports sorprende a los hinchas de Colo Colo con una información en el Mercado de Fichajes.

Colo Colo se prepara para cerrar la primera rueda de la Liga de Primera 2026 este sábado, toda vez que los dirigidos por Fernando Ortiz reciben en el Estadio Monumental la visita de Cobresal por la Fecha 15 del torneo nacional.

Aníbal Mosa y compañía están muy atentos al cierre del primer semestre y se activarán en el Mercado de Fichajes, donde buscarán incorporar piezas que le den un salto de calidad al plantel para quedarse con la Liga de Primera y la Copa Chile.

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports se discutió los posibles nombres que pueden llegar a Macul de cara al segundo semestre y el que sorprendió a todos fue Gonzalo Fouillioux, periodista y panelista del espacio mencionado.

Palestino estaría decidido a no soltar a Ian Garguez a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Yo tengo la información que en Colo Colo interesaba hace un buen rato Ian Garguez y que en Palestino ven muy difícil que se haga ese traspaso”, dijo sobre el joven jugador del cuadro árabe, pero matando la ilusión de manera inmediata.

Ian Garguez se ha posicionado como uno de los jugadores más regulares de Palestino en el último tiempo y de los ‘exportables’ que hay hoy por hoy en el fútbol chileno. Así todo, Fouillioux duda que los árabes quieran potenciar a un rival de la liga local.

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Habrá que estar muy atento las próximas semanas si el Cacique hace una movida por Garguez o si definitivamente desiste ante la negativa de Palestino de vender a uno de sus jugadores más preciados.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a Cobresal este sábado por la Fecha 15 del torneo nacional.

Ian Garguez interesa en Colo Colo para el mercado de fichajes de este semestre.

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