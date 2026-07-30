Este jueves el arquero Vozinha tenía que haber arribado a Chile para sumarse a Colo Colo, pero nuevamente dejó esperando a los albos.

En Colo Colo cunde el nerviosismo por lo sucedido con el arquero Vozinha, la sensación del Mundial 2026 que había aceptado la propuesta para reforzar al Cacique de cara al segundo semestre.

El arquero de 40 años había sido anunciado el pasado viernes, pero hasta el momento no ha viajado a Chile para sumarse al equipo que dirige Fernando Ortiz.

Es más, el vuelo había quedado programado para este jueves desde Madrid a Santiago, pero el golero caboverdiano no se subió al avión.

En medio de la incertidumbre, el periodista brasileño Marcelo Braga reveló que Vozinha estaría dudando de llegar a Colo Colo, lo que explica por qué ha ido retrasando su viaje al país.

El club que se mete entre Vozinha y Colo Colo

Según el comunicador, el guardameta recibió el llamado de otro equipo que está mucho más cercano a su idiosincracia. Se trata del RS Berkane de Marruecos, club donde acaba de firmar Pedro “Bubista” Leitão Brito, quien fuera el entrenador de Cabo Verde en la reciente Copa del Mundo.

“A pesar de haber sido anunciado por el Colo Colo, Vozinha aún no ha firmado contrato y en este momento está revaluando la situación. Él quiere jugar y siente que allí tal vez no juegue“, advirtió Braga a través de su cuenta de X.

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A lo que agregó la situación con el elenco marroquí, que jugará la Liga de Campeones de África: “Bubista, técnico de Cabo Verde en la Copa, se fue al Renassense de Berkane, de Marruecos, y ya llamó al portero”.

Captura de la publicación de Marcelo Braga en X.

En síntesis

Vozinha , arquero caboverdiano, retrasó su viaje a Chile para fichar en Colo Colo .

, arquero caboverdiano, retrasó su viaje a Chile para fichar en . El viaje del jueves desde Madrid a Santiago no fue abordado por el guardameta.

desde Madrid a Santiago no fue abordado por el guardameta. RS Berkane de Marruecos, club del DT Bubista, busca fichar al jugador.