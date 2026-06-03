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Vicente Pizarro se queda sin DT: Rosario Central sorprende y decide levantar de su cargo a Jorge Almirón

El ex DT de Colo Colo se quedó sin club tras decisión de Rosario Central de levantarlo de su cargo pese a buenos resultados.

Almirón fuera de Rosario.
© PhotosportAlmirón fuera de Rosario.

Jorge Almirón tuvo un brillante primer año con Colo Colo en 2024, pero el 2025 todo se fue a las pailas y se terminó yendo por la ventaja tras varios desencuentros con la dirigencia y con una actitud que parecía poco importarle el equipo.

Este año llegó a Rosario Central para dirigir al cuadro canalla e, incluso, ‘se llevó’ a Vicente Pizarro para que fuera compañero de Ángel Di María y el formado en Colo Colo respondió a la altura transformándose en pieza clave.

Almirón salió de mala manera de Colo Colo y ahora fue echado de Rosario Central. | Foto: Photosport

Almirón salió de mala manera de Colo Colo y ahora fue echado de Rosario Central. | Foto: Photosport

Pese a que cosechó buenos resultados y clasificó al equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Rosario Central decidió levantar de su cargo a Jorge Almirón según informó el periodista César Luis Merlo.

El factor que habría gatillado la salida del DT serían las últimas derrotas del equipo: ante River Plate por las semifinales del torneo argentino, Independiente del Valle que le costó el primer puesto en Copa Libertadores y Estudiantes de La Plata, equipo que lo dejó fuera de la Copa Argentina en segunda ronda.

En su paso por el cuadro canalla, Jorge Almirón alcanzó a dirigir 27 encuentros, totalizando 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas en un ciclo que terminó de manera abrupta e inesperada al otro lado de la Cordillera de los Andes.

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En síntesis

  • Jorge Almirón fue despedido de Rosario Central tras cosechar tres derrotas clave consecutivas.
  • El estratega dirigió 27 encuentros, logrando 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas.
  • El periodista César Luis Merlo informó sobre la salida del director técnico argentino.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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