Fue uno de los que le anotó a Deportes La Serena y ahora está chocho en Colo Colo: “Necesitaba un partido así”

El Cacique derrotó por 4-2 a Deportes La Serena en el norte chico del país y uno de los autores de los goles celebró al máximo.

Colo Colo sacó chapa de candidato serio al título el día de ayer, toda vez que sumó su quinta victoria consecutiva en la Liga de Primera 2026 tras derrotar como forastero a Deportes La Serena por 4-2.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz presentó un par de dudas tras haber abierto el marcador y luego con el 2-1, pero entrado el segundo tiempo liquidó el compromiso con un Arturo Vidal y Lautaro Pastrán que fueron las figuras del encuentro.

Fue precisamente el ex jugador de Everton de Viña del Mar quien habló tras su gol y se mostró feliz y emocionado: “Necesitaba un partido así, fue un lindo gol y un lindo triunfo, muy feliz”, dijo en primera instancia.

Lautaro Pastrán marcó un golazo en Colo Colo. | Foto: Photosport

Pastrán asegura que “Estaba tranquilo, sabía que iba a llegar un buen momento, soy una persona que está todo el día leyendo la palabra de dios. En Colo Colo es mi mejor partido por ahora”, complementó.

“Cuando hicimos el gol, nos hacían el gol en menos de cinco minutos y nos faltó frialdad para tirar la pelota y que no nos hagan el gol rápido. Tenemos jugadores de jerarquía y pudimos concretar dos goles más”, cerró.

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Ahora, Lautaro Pastrán suma bonos para mantenerse como titular en los partidos venideros del Cacique y seguramente lo haga el próximo fin de semana cuando los albos visiten a Huachipato por la Copa de la Liga.

En síntesis

Colo Colo logró su quinta victoria consecutiva tras vencer 4-2 a Deportes La Serena.

El delantero Lautaro Pastrán anotó un gol y fue figura en el triunfo albo.

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