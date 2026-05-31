¿Colo Colo campeón? La increíble coincidencia que alimenta la ilusión de los hinchas del Cacique

El Cacique derrotó por 4-2 a Deportes La Serena y se produjo una coincidencia que tiene en llamas a los hinchas de Colo Colo.

Colo Colo no tuvo mayores problemas para derrotar a Deportes La Serena el día de ayer en el Estadio La Portada y, de esa manera, conseguir su quinta victoria de manera consecutiva en la Liga de Primera.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz sacó la tarea adelante con goles de Víctor Felipe Méndez, Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Francisco Marchant para dar un importante paso hacia el título de campeón.

Ayer, también, el PSG ganó la UEFA Champions League tras derrotar al Arsenal en penales: ¿Y qué tiene que ver con Colo Colo? Un increíble dato del usuario @DiegoConstanzo hizo arder las Redes Sociales y los hinchas albos se ilusionan en grande.

Colo Colo está firme en la punta. | Foto: Photosport

El 31 de mayo de 2025, PSG se coronó campeón de la Champions League ante Inter de Milán y, ese mismo día, Coquimbo Unido derrotó por 4-2 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada. Coquimbo, a la larga, fue campeón.

Ahora, el 30 de mayo de 2026, PSG derrotó al Arsenal en Budapest para gritar campeón, mismo día en que el Cacique atendió a domicilió a Deportes La Serena por el mismo resultado que le propinó Coquimbo Unido la temporada pasada.

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¿Se viene el albo campeón? Las coincidencias están, pero más que eso, el equipo de Fernando Ortiz está sólido en la punta del torneo y, de momento, le saca 11 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor.

En síntesis

Colo Colo derrotó ayer a Deportes La Serena y sumó su quinta victoria consecutiva.

El técnico Fernando Ortiz lidera el torneo con 11 puntos de ventaja sobre el escolta.

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