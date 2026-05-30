“Se está hablando”: desde Argentina abren la puerta al gran sueño de Fernando Ortiz para reforzar a Colo Colo

El estratega Fernando Ortiz recibe esta gran noticia y se ilusiona con su gran anhelo de mercado para Colo Colo.

Colo Colo hoy en día vive de un gran presente dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ son líderes del torneo nacional y sacando grandes diferencias contra sus rivales, lo que sin duda lo ilusiona para coronarse como campeón.

Los dirigidos por Fernando Ortiz ya llegan al final del primer semestre y empiezan a pensar en lo que será el mercado de pases, en el que el ‘Cacique’ espera poder sumar refuerzos para nutrir su plantilla.

En las últimas horas, desde el otro lado de la cordillera ha llegado una gran noticia para Colo Colo pensando en el mercado, en la que se abre la puerta para el gran anhelo del estratega del ‘Popular’ para reforzar al equipo.

En Argentina ilusionan a Colo Colo con Valdés

Valdés es el gran anhelo de Ortiz para Colo Colo | Foto: Photosport

En las últimas horas, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga conversó con Radio ADN y se refirió a los rumores que asocian a Diego Valdés con Colo Colo en el próximo mercado, en la que abrió todas las puertas a este posible traspaso.

“Se está hablando, pero con la gente de Vélez no hay nada oficial”, declaró el mandamás del conjunto del ‘Fortín’.

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Finalmente, Berlanga si bien señaló que no han existido acercamientos formales por parte de Colo Colo por Diego Valdés, dejó clara su postura en que están abiertos a escuchar ofertas por el jugador.

“Sí, claro (estamos dispuestos a escuchar ofertas por el jugador)”, cerró el presidente de Veléz Sarsfield.

Ahora, toda la pelota la tiene Colo Colo ante este escenario, en la que esperarán que finalice la primera rueda y ahí comenzarán a moverse rápidamente por fichajes, en la que Diego Valdés puede ser un gran nombre.

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