Tras Magallanes vs. Deportes Recoleta: Así marcha la tabla de posiciones de la Primera B

La jornada de día sábado en la Primera B se inició con un entretenido compromiso entre Magallanes y Deportes Recoleta en San Bernardo, donde el elenco local no tuvo problemas para imponerse de manera clara por 3-2.
El triunfo del equipo carabelero ante uno de los protagonistas de la categoría le sirve para sumar confianza después de la última derrota sufrida ante Puerto Montt. Recoleta, por otro lado, no pudo enfilar su segunda victoria consecutiva.
Puerto Montt es el líder de la Primera B. | Foto: Photosport
La acción en la segunda categoría del fútbol chileno no para, ya que a las 3 de la tarde Cobreloa tiene que recibir la visita de Deportes Copiapó en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, mismo horario para Unión San Felipe vs. Rangers de Talca.
Los partidos de este sábado 16 de mayo se cerrarán en Curicó, toda vez que el cuadro local tiene que recibir la visita de Santiago Wanderers en un compromiso que promete sacar chispas en la Región del Maule.
La fecha se completará con los partidos entre San Luis de Quillota vs. Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica vs. Deportes Antofagasta el domingo, mientras que el lunes Unión Española recibe a Deportes Iquique y Deportes Santa Cruz hará lo propio ante Deportes Temuco.
Fútbol chileno hoy sábado 16 de mayo: Los partidos de la Liga de Primera 2026 y la Primera B
¡LA TABLA!
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Puerto Montt
|11
|7
|1
|3
|15
|8
|7
|22
|2
|Cobreloa
|11
|6
|3
|2
|21
|13
|8
|21
|3
|San Marcos
|11
|5
|6
|0
|16
|8
|8
|21
|4
|Antofagasta
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|7
|20
|5
|Santiago Wanderers
|11
|5
|4
|2
|22
|15
|7
|19
|6
|Recoleta
|12
|6
|1
|5
|21
|21
|0
|19
|7
|Magallanes
|12
|5
|3
|4
|19
|19
|0
|18
|8
|U. Española
|11
|5
|2
|4
|14
|11
|3
|17
|9
|Copiapó
|11
|4
|3
|4
|15
|17
|-2
|15
|10
|Temuco
|11
|3
|5
|3
|17
|15
|2
|14
|11
|San Luis
|11
|3
|4
|4
|17
|19
|-2
|13
|12
|Iquique
|11
|2
|5
|4
|13
|15
|-2
|11
|13
|Curicó Unido
|11
|2
|5
|4
|13
|20
|-7
|11
|14
|Unión San Felipe
|11
|2
|3
|6
|8
|19
|-11
|9
|15
|Santa Cruz
|11
|1
|4
|6
|14
|21
|-7
|7
|16
|Rangers
|11
|0
|3
|8
|10
|21
|-11
|3
sda