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Primera B

Tras Magallanes vs. Deportes Recoleta: Así marcha la tabla de posiciones de la Primera B

La jornada de día sábado en la Primera B se abrió con un partidazo entre Magallanes y Recoleta en San Bernardo.

Magallanes se impuso en la B.
© PhotosportMagallanes se impuso en la B.

La jornada de día sábado en la Primera B se inició con un entretenido compromiso entre Magallanes y Deportes Recoleta en San Bernardo, donde el elenco local no tuvo problemas para imponerse de manera clara por 3-2.

El triunfo del equipo carabelero ante uno de los protagonistas de la categoría le sirve para sumar confianza después de la última derrota sufrida ante Puerto Montt. Recoleta, por otro lado, no pudo enfilar su segunda victoria consecutiva.

Puerto Montt es el líder de la Primera B. | Foto: Photosport

Puerto Montt es el líder de la Primera B. | Foto: Photosport

La acción en la segunda categoría del fútbol chileno no para, ya que a las 3 de la tarde Cobreloa tiene que recibir la visita de Deportes Copiapó en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, mismo horario para Unión San Felipe vs. Rangers de Talca.

Los partidos de este sábado 16 de mayo se cerrarán en Curicó, toda vez que el cuadro local tiene que recibir la visita de Santiago Wanderers en un compromiso que promete sacar chispas en la Región del Maule.

La fecha se completará con los partidos entre San Luis de Quillota vs. Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica vs. Deportes Antofagasta el domingo, mientras que el lunes Unión Española recibe a Deportes Iquique y Deportes Santa Cruz hará lo propio ante Deportes Temuco.

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¡LA TABLA!

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts.
1Puerto Montt11713158722
2Cobreloa116322113821
3San Marcos11560168821
4Antofagasta116232013720
5Santiago Wanderers115422215719
6Recoleta126152121019
7Magallanes125341919018
8U. Española115241411317
9Copiapó114341517-215
10Temuco113531715214
11San Luis113441719-213
12Iquique112541315-211
13Curicó Unido112541320-711
14Unión San Felipe11236819-119
15Santa Cruz111461421-77
16Rangers110381021-113

sda

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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