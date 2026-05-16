Tras Magallanes vs. Deportes Recoleta: Así marcha la tabla de posiciones de la Primera B

La jornada de día sábado en la Primera B se abrió con un partidazo entre Magallanes y Recoleta en San Bernardo.

La jornada de día sábado en la Primera B se inició con un entretenido compromiso entre Magallanes y Deportes Recoleta en San Bernardo, donde el elenco local no tuvo problemas para imponerse de manera clara por 3-2.

El triunfo del equipo carabelero ante uno de los protagonistas de la categoría le sirve para sumar confianza después de la última derrota sufrida ante Puerto Montt. Recoleta, por otro lado, no pudo enfilar su segunda victoria consecutiva.

Puerto Montt es el líder de la Primera B. | Foto: Photosport

La acción en la segunda categoría del fútbol chileno no para, ya que a las 3 de la tarde Cobreloa tiene que recibir la visita de Deportes Copiapó en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, mismo horario para Unión San Felipe vs. Rangers de Talca.

Los partidos de este sábado 16 de mayo se cerrarán en Curicó, toda vez que el cuadro local tiene que recibir la visita de Santiago Wanderers en un compromiso que promete sacar chispas en la Región del Maule.

La fecha se completará con los partidos entre San Luis de Quillota vs. Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica vs. Deportes Antofagasta el domingo, mientras que el lunes Unión Española recibe a Deportes Iquique y Deportes Santa Cruz hará lo propio ante Deportes Temuco.

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¡LA TABLA!

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Puerto Montt 11 7 1 3 15 8 7 22 2 Cobreloa 11 6 3 2 21 13 8 21 3 San Marcos 11 5 6 0 16 8 8 21 4 Antofagasta 11 6 2 3 20 13 7 20 5 Santiago Wanderers 11 5 4 2 22 15 7 19 6 Recoleta 12 6 1 5 21 21 0 19 7 Magallanes 12 5 3 4 19 19 0 18 8 U. Española 11 5 2 4 14 11 3 17 9 Copiapó 11 4 3 4 15 17 -2 15 10 Temuco 11 3 5 3 17 15 2 14 11 San Luis 11 3 4 4 17 19 -2 13 12 Iquique 11 2 5 4 13 15 -2 11 13 Curicó Unido 11 2 5 4 13 20 -7 11 14 Unión San Felipe 11 2 3 6 8 19 -11 9 15 Santa Cruz 11 1 4 6 14 21 -7 7 16 Rangers 11 0 3 8 10 21 -11 3

sda