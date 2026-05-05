El futuro de Brayan Cortés está en duda. A pesar de que el arquero se mantiene representando a Argentinos Juniors, tal club aún no ejecuta la opción de compra que tiene pactada con Colo Colo.
Ante tal panorama, trascendió que un gigante de Sudamérica ingresó en la lucha por el portero de 31 años. ¿De quién se trata? Nacional de Montevideo. Sin embargo, ello fue descartado de lleno.
El periodista Valentín Fletcher de El Espectador utilizó su cuenta personal de X para negar tal posibilidad. Por el momento, El Bolso no tiene en carpeta al oriundo de Iquique.
“Nacional NO está interesado en contratar al arquero chileno Bryan Cortés“, lanzó el comunicador mencionado.
Cabe consignar que el guardavallas defendió los colores del archirrival de tal institución, Peñarol. Jugó 21 partidos durante la campaña 2025 y recibió una totalidad de 18 goles.
Brayan Cortés tiene su futuro en incertidumbre. (Imagen: Argentinos Juniors)
El futuro de Brayan Cortés: pertenece a Colo Colo
Tal como fue destacado, el pase del otrora seleccionado nacional es del conjunto albo: Argentinos Juniors tiene una opción de compra por 400 mil USD. Es válida por el 80% de la carta.
Mercado de fichajes: Cuentan la firme sobre el posible arribo de Alexis Sánchez a Colo Colo
Durante esta temporada, Brayan Cortés ha disputado 19 encuentros. En ellos, ha sufrido 15 tantos en contra y ha mantenido su valla invicta en nueve oportunidades.
En síntesis:
- Brayan Cortés posee una opción de compra de 400 mil USD en Argentinos Juniors.
- El portero de 31 años disputó 21 partidos con Peñarol durante la temporada 2025.
- Se descartó el interés de Nacional de Montevideo por el arquero perteneciente a Colo Colo.